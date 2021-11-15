Многим знакам Зодиака рекомендуется больше времени посвятить своим близким.

Астрологи составили гороскоп на 16 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Овен

Вам стоит решить вопросы, которые накопились. Не откладывайте их на завтра, чтобы не застрять в пучине проблем.

Телец

Настройтесь на позитив, чтобы привлечь удачу.

Близнецы

Завтра вы сможете завести полезные знакомства, которые в будущем сыграют вам на руку.

Рак

Вам не рекомендуется завтра совершать какие-то грандиозные покупки.

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Завтра вас ждут приятные сюрпризы и признания. Будьте готовы ответить взаимностью близкому человеку.

Дева

Астрологи советуют вам поберечь нервы. Постарайтесь не вникать в конфликтные ситуации.

Весы

Посвятите день своим родным и близким, чтобы еще больше сблизиться с ними.

Скорпион

Вам также рекомендуется больше времени уделить своей семье.

Стрелец

Вы можете стать эпицентром скандала. Поэтому вам рекомендуется сохранять дипломатичность.

Козерог

Уделите время работе, чтобы достичь новых высот.

Водолей

Будьте осторожны завтра на дороге. Есть риск попасть в ДТП.

Рыбы

Завтра на вас могут свалиться деньги.

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Автор: Диана Могилевич