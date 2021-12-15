Не пытайтесь кого-то втянуть в свои игры, иначе развяжется спор.

Астрологи составили гороскоп на 16 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака. У некоторых из них могут возникнуть трудности в налаживании коммуникации с окружающими.

Овен

Все что касается бизнеса и финансовых вопросов завтра вам будет удаваться с легкостью.

Телец

Вам пора вспомнить поговорку про кузнеца. Вы сами строите свое счастье, и не стоит полагаться на волю случая.

Близнецы

Завтра у вас возникнет желание творить, даже если раньше вы этого не делали.

Рак

Позвольте себе мечтать, ведь мечты имеют свойство исполняться.

Лев

Завтра в вашей жизни может появиться что-то новое. Откройте свое сердце, чтобы наполниться позитивными эмоциями.

В четверг то и дело, что вас будет все отвлекать от важных задач. Поэтому лучше не беритесь за все сразу.

Весы

Вам придется доказывать свою точку зрения. Вот только астрологи не рекомендуют вам ущемлять права других.

Скорпион

За что бы вы завтра не брались, все будет удаваться легко и быстро.

Стрелец

Вы рискуете увязнуть в рутине, которая будет вас только раздражать.

Козерог

Звезды советуют вам пользоваться своей общительностью, чтобы привлечь в свою жизнь как можно больше хороших людей.

Водолей

А вот Водолеям стоит быть немного осторожнее, так как могут возникнуть проблемы в делах.

Рыбы

Вы сможете сделать множество дел, не прикладывая к этому особых усилий.

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Автор: Диана Могилевич