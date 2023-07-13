Тельцы будут очень счастливы.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 июля. Овны могут совершить большую ошибку и сильно о ней жалеть. А Девы встретят человека, который изменит их судьбу. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам стоит сосредоточиться на своей работе. Вы можете сильно ошибиться, если забудете о внимательности. Это будет неприятным и досадным промахом, постарайтесь не испортить себе жизнь.

Телец

Тельцы будут очень счастливы. Они поверят в себя и могут получить новые и очень ценные навыки. Успехи в карьере принесут вам желанный повод для гордости.

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Близнецы

14 июля Близнецам можно отправиться на шоппинг. Купите себе то, о чем давно мечтали. Не отказывайте себе в небольших радостях, ведь они поднимают настроение.

Рак

Раки сумеют завершить важное дело, которое сильно их выматывало. Отпразднуйте финальный рывок и не стесняйтесь радоваться. Также вы можете устроить вечеринку.

Лев

Львы смогут наладить отношения, вас ждет примирение с врагами. Отпустите обиды и не позволяйте им руководить вашими поступками в настоящем. Будьте выше всего этого.

Дева

Девам точно не стоит засиживаться дома. Вас ждет судьбоносная встреча с человеком, который подарит очень ценный совет. Возможно, вы его знаете, но есть вероятность и того, что это будет незнакомец.

Весы

14 июля Весы могут сильно поссориться с друзьями. Между вами накопилось немало претензий, которые вы не решились высказывать ранее. Обсудите все без перехода на личности.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам не спешить с выводами. В этот день вы можете увидеть или услышать то, что вас сильно удивит. Однако новую информацию нужно обдумать, дайте себе время, чтобы все "переварить".

Стрелец

В пятницу Стрельцы могут рубить с плеча. Оборвите все связи с людьми, которые вам не нравятся. Они лишь портят ваши планы и тянут на дно.

Козерог

Козероги могут узнать, что их вторая половинка им лжет. Разбитое сердце склеить нелегко, а потому позвольте себе погрустить. Однако не пытайтесь искать оправдания обманщикам.

Водолей

14 июля Водолеям стоит экономить деньги. В скором времени на ваши плечи может лечь серьезная проблема, для ее решения понадобится немало средств. И будет очень обидно, если вы потратите все сбережения на пустяки.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам набраться терпения. Вам покажется, что весь мир будто бы стоит на месте и ничего не меняется. Однако это не так, вам просто дается время для отдыха.

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