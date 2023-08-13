Близнецы раскроют весь свой потенциал.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 августа. Овны набьют деньгами свой кошелек, а Скорпионы рискуют столкнуться с невезением. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет гороскоп на понедельник.

Овен

Овны попадут под денежный дождь. Вас ждет отличная возможность улучшить свое финансовое положение. Для этого вам не придется тратить много сил, деньги будут "добровольно" плыть в ваши руки.

Телец

Астрологи считают, что Тельцам стоит набраться смелости. Вы давно хотели что-то сделать, не решались из-за своих страхов. Гоните прочь все сомнения, они лишь мешают вам двигаться вперед.

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Близнецы

В этот день Близнецы раскроют весь свой потенциал. Вы сумеете привлечь к себе внимание начальства и даже получить повышение. Не отказывайтесь от возможности подняться по карьерной лестнице.

Рак

Астрологи считают, что Ракам пора обновить имидж. Сделайте новую прическу и не бойтесь перемен. Это поможет вам "освежиться" и начать все с чистого листа.

Лев

Львам стоит бороться с соблазнами и вредными привычками. Не позволяйте развлечениям вытеснить все действительно важное. Ваша жизнь может рухнуть, если вы вовремя не остановитесь.

Дева

В понедельник Девы попрощаются с проблемами. Однако вместе с ними из вашей жизни может уйти еще и близкий друг. Возможно, он просто не сумеет скрыть зависть.

Весы

Весы могут найти то, что давно потеряли. Вероятно, это не будет чем-то материальным. У вас есть шанс найти любовь, силы для борьбы, веру в чудо и многое другое.

Скорпион

Астрологи сулят Скорпионам проблемы в личной жизни. Вы можете узнать, что ваша вторая половинка является волком в овечьей шкуре. Избранник может призвать в вашу жизнь немало неудач.

Стрелец

В понедельник Стрельцам стоит взять выходной. Отвлекитесь от рутины и придумайте какое-то необычное развлечение. Не бойтесь впасть в детство, вам это пойдет на пользу.

Козерог

Козерогам, как считают астрологи, стоит уделить время саморазвитию. Откажитесь от бездумных вечеринок и задумайтесь о том, довольны ли вы своей жизнью. Если ответ будет отрицательным, начинайте что-то менять.

Водолей

14 августа Водолеи порадуются и насладятся романтикой. Вы встретите человека, который окружит вас заботой. Не бойтесь доверять, прислушайтесь к своему сердцу.

Рыбы

Рыбам стоит приготовиться к финальному рывку. Вы начинаете опускать руки и не понимаете, что делать дальше. Просто двигайтесь вперед и не останавливайтесь, вы скоро все поймете.

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