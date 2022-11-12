Узнайте, что ждет именно ваш знак Зодиака в этот день.

Астрологи рассказали о том, к чему стоит готовиться всем знакам Зодиака в воскресенье, 13 ноября. Подробнее читайте в материале УНИАН.

Овен

Овнам в этот день следует задуматься о своем личном пространстве. Звезды советуют отказываться от всех предложений, которые доставляют им дискомфорт.

Телец

Тельцов ждет какой-то сюрприз или подарок. Есть вероятность, что их позовут на романтическое свидание. Звезды советуют Тельцам быть более смелыми и решительными.

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Близнецы

В этот день Близнецы будут погружены в домашние дела, рутину и различную физическую работу. Звезды говорят, что они будут чувствовать вдохновение и хорошую мотивацию.

Рак

Ракам стоит 13 ноября быть очень внимательными, так как они могут пораниться, получить травму или что-то разбить. Также звезды предупреждают о том, что у представителей этого знака могут быть какие-то депрессивные мысли.

Лев

Львы 13 ноября будут заняты планированием. Это может быть планирование поездки, покупки или составление плана мероприятия. День они проведут в компании родственников или друзей.

Дева

Девам 13 ноября стоит готовиться к покупкам. Это может быть шоппинг или незапланированный заказ из интернета. Астрологи советуют внимательно выбирать товар, чтобы не разочароваться в покупке.

Весы

Весам звезды обещают насыщенный и активный день. Это может быть какой-то интересный досуг или активный отдых на природе с близкими людьми.

Скорпион

Скорпионы 13 ноября будут вынуждены провести неприятный разговор. Он может быть как с коллегами, так и с членами семьи. Астрологи советуют хорошо продумать то, что они захотят сказать своим собеседникам.

Стрелец

Стрельцам 13 ноября придется хорошенько поработать. Это может быть какая-то работа, которую им нужно сделать перед началом рабочей недели. Однако звезды утверждают, что представители этого знака Зодиака не будут сконцентрированы на работе, а будут постоянно отвлекаться.

Козерог

Козероги могут утром сказать кому-то из членов своей семьи что-то неприятное, из-за чего потом будут целый день себя винить. Чтобы этого не случилось, астрологи советуют следить за своими высказываниями и стараться не нервничать.

Водолей

Водолеям воскресенье подарит расслабленный день, общение с близкими, посещение развлекательных заведений и финансовые траты.

Рыбы

Рыбам придется куда-то ехать. Это может быть относительно недолгая поездка, однако она будет наполнена переживаниями и нервами.

Напомним, Новолуние в Стрельце 24 ноября "озолотит" эти знаки Зодиака.

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