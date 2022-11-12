Астрологи рассказали о том, к чему стоит готовиться всем знакам Зодиака в воскресенье, 13 ноября. Подробнее читайте в материале УНИАН.
Овен
Овнам в этот день следует задуматься о своем личном пространстве. Звезды советуют отказываться от всех предложений, которые доставляют им дискомфорт.
Телец
Тельцов ждет какой-то сюрприз или подарок. Есть вероятность, что их позовут на романтическое свидание. Звезды советуют Тельцам быть более смелыми и решительными.
Близнецы
В этот день Близнецы будут погружены в домашние дела, рутину и различную физическую работу. Звезды говорят, что они будут чувствовать вдохновение и хорошую мотивацию.
Рак
Ракам стоит 13 ноября быть очень внимательными, так как они могут пораниться, получить травму или что-то разбить. Также звезды предупреждают о том, что у представителей этого знака могут быть какие-то депрессивные мысли.
Лев
Львы 13 ноября будут заняты планированием. Это может быть планирование поездки, покупки или составление плана мероприятия. День они проведут в компании родственников или друзей.
Дева
Девам 13 ноября стоит готовиться к покупкам. Это может быть шоппинг или незапланированный заказ из интернета. Астрологи советуют внимательно выбирать товар, чтобы не разочароваться в покупке.
Весы
Весам звезды обещают насыщенный и активный день. Это может быть какой-то интересный досуг или активный отдых на природе с близкими людьми.
Скорпион
Скорпионы 13 ноября будут вынуждены провести неприятный разговор. Он может быть как с коллегами, так и с членами семьи. Астрологи советуют хорошо продумать то, что они захотят сказать своим собеседникам.
Стрелец
Стрельцам 13 ноября придется хорошенько поработать. Это может быть какая-то работа, которую им нужно сделать перед началом рабочей недели. Однако звезды утверждают, что представители этого знака Зодиака не будут сконцентрированы на работе, а будут постоянно отвлекаться.
Козерог
Козероги могут утром сказать кому-то из членов своей семьи что-то неприятное, из-за чего потом будут целый день себя винить. Чтобы этого не случилось, астрологи советуют следить за своими высказываниями и стараться не нервничать.
Водолей
Водолеям воскресенье подарит расслабленный день, общение с близкими, посещение развлекательных заведений и финансовые траты.
Рыбы
Рыбам придется куда-то ехать. Это может быть относительно недолгая поездка, однако она будет наполнена переживаниями и нервами.
Напомним, Новолуние в Стрельце 24 ноября "озолотит" эти знаки Зодиака.