Узнайте, какой для вас будет суббота.

Составлен гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 11 марта. Раки рискуют забыть о чем-то важном, а Козероги отлично проведут день в компании семьи или второй половинки. Подробный прогноз читайте в материале.

Овен

Овнам нельзя позволять окружающим нарушать их личные границы. В этот день Овны должны продемонстрировать свое превосходство.

Телец

Все важные и трудозатратные дела лучше выполнить до обеда, пока Тельцы бодры и готовы сворачивать горы. Вечером их ждет душевный разговор и встреча с близким человеком.

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Близнецам

Весна - время, когда Близнецам хочется все и сразу. Сейчас у них полно энергии, чтобы двигаться вперед и достигать новых вершин. Все идеи, которые придут в голову 11 марта, нужно записать и хорошенько обдумать.

Рак

Раки могут в этот день забыть что-то важное, из-за чего потом будут очень переживать. Если впереди много дел, лучше составить себе детальный план.

Лев

Львы будут в субботу заниматься творчеством. Также неплохо было бы посвятить себя спорту - даже минимальная зарядка с утра хорошенько взбодрит.

Дева

Звезды подготовили Девам особый сюрприз - 11 марта они могут встретить человека, которого вообще не ожидали увидеть. Это может быть бывший возлюбленный или бывший друг.

Весы

Не нужно загружать себя делами с ног до головы. Лучше дозировать работу и отдых, чтобы не было апатии.

Скорпион

Звезды пророчат непростую субботу, которая будет наполнена нервным состоянием, переживанием, чрезмерными эмоциями.

Стрелец

Стрельцам важно в этот день никуда не опоздать. Астрологи советуют выезжать раньше, если у них запланирована какая-то встреча, иначе в дороге могут случиться курьезы, которые задержат.

Козерог

Отличный день, чтобы провести его со второй половинкой, с родителями или с детьми. Близкие нуждаются в вашем внимании, поэтому стоит хотя бы раз в неделю устраивать "семейный день".

Водолей

Водолеев в этот день будут пытаться обмануть, поэтому звезды советуют крайне внимательно относиться к любым обещаниям, сказанным 11 марта.

Рыбы

Рыбы смогут начать свою жизнь с чистого листа. Главное - оставить позади все обиды и постараться видеть в окружающих только хорошее.

Напомним, астролог назвала месяц, когда в России все пойдет крахом.

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