Гороскоп на 11 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует тщательно следить за тем, что и кому они говорят: слова сегодня обладают особо разрушительной силой. Можно легко испортить себе репутацию (и карму), запустив неправдивую сплетню или спровоцировав скандал на ровном месте.
Пока Луна растет в знаке Рыбы, в людях бурлят их романтические порывы, они щедры и полны мечтаний.
Сегодня нужно:
- заниматься инвестициями;
- укреплять свое здоровье, лечиться;
- отправляться в путешествие.
Сегодня нельзя:
- говорить необдуманно;
- излишне потакать своим желаниям;
- устраивать и просто посещать шумные сборища;
- переутомляться;
- ссориться;
- приступать к практической реализации нового крупного проекта.
В эти лунные сутки полезно проанализировать всё, что произошло с вами в течение последнего месяца: этот анализ заложить крепкий фундамент для ваших успехов в новом периоде. Лучше делать это уединенно и сконцентрировано.
Мы также уже приготовили гороскоп на завтра, 12 декабря, для всех знаков Зодиака.
Гороскоп на 11 декабря 2021: Овен
Ваше главное слово на сегодня – "Нет". Нужно учиться отказываться от того, что не входит в ваши трудовые обязанности или идет вразрез с вашими интересами. Иначе под конец дня представители знака ощутят себя выжатыми половыми тряпками, об которых вытерли ноги все, кому не лень.
Гороскоп на 11 декабря 2021: Телец
Сегодня стоит держать себя не просто в руках – в ежовых рукавицах. Вокруг будет много соблазнов – и только интуиция и здравый смысл подскажут, на какие из них стоит сказать "да".
Гороскоп на 11 декабря 2021: Близнецы
В эти лунные сутки представителям знака придется доказывать свою компетентность. Впрочем, назначить экзамен или какие-либо тесты именно на этот день – хорошая идея: Вселенная на стороне Близнецов и подскажет им в нужный момент.
Гороскоп на 11 декабря 2021: Рак
Для Рака лучший помощник в делах сегодня – его хорошее настроение. Он благодушен, расслаблен и полон обаяния. Вселенная это чувствует и отвечает представителям знака взаимностью: многие дела в эти сутки решаются будто сами по себе.
Гороскоп на 11 декабря 2021: Лев
Девиз дня – осторожность и бдительность! Представители знака рискуют сегодня стать жертвой сплетен или оказаться втянутыми в сомнительную аферу. Поэтому держите ушки на макушке: внимательно слушайте, что о вас говорят за спиной – и не слишком доверяйте тому, что говорят в глаза.
Гороскоп на 11 декабря 2021: Дева
Отличный день для романтики. Одиноким представителям знака стоит поискать свое счастье, отправившись на прогулку или в другое интересное место. А тем, кто уже находится в отношениях – звезды настойчиво нашептывают побаловать вниманием своих половинок.
Гороскоп на 11 декабря 2021: Весы
День категорически не подходит для решения рабочих вопросов: всё будет идти через пень-колоду – это будет бесить представителей знака – что в свою очередь будет отражаться на их работоспособности и эффективности не лучшим образом.
Лучше сегодня отдохнуть, посвятить день себе и/или семье и другим приятным занятиям.
Гороскоп на 11 декабря 2021: Скорпион
Сегодня представители знака с легкостью увлекут за собой окружающих: их красноречие и вкусные идеи будут действовать на людей, как свет лампы на мотыльков. Вот только стоит быть осторожнее со своими обещаниями: высока вероятность, что их реализацию у Скорпиона не хватит ни сил, ни энтузиазма.
Гороскоп на 11 декабря 2021: Стрелец
Сегодня отличный день для планирования и мечтаний – а вот для практической реализации этих идей период совсем неподходящий. Любой идеи стоит дать "настояться" - а потом взглянуть на нее более трезвым критичным взглядом. Это убережет от многих ошибок и денежных трат.
Гороскоп на 11 декабря 2021: Козерог
Сегодня представителей знака ждет эмоциональный шторм: показатели барометра чувств будут скакать, как у беременных. И тут одно из двух: либо направить весь внутренний "океан" на какое-то важное дело; либо взять себя в руки и жестко контролировать свое поведение.
Гороскоп на 11 декабря 2021: Водолей
Кому сегодня стоит быть особенно осторожным с деньгами – так это Водолеям. По любому финансовому вопросу сейчас стоит советоваться с опытным товарищем или даже профессионалом.
Гороскоп на 11 декабря 2021: Рыбы
День не подходит для важных решений. Также не стоит кидаться выполнять каждое поручение сломя голову: планы рискуют быстро поменяться – и окажется, что весь труд был напрасен. Это касается и дорогостоящих покупок.
Лучшая линия поведения – провести день неспешно, расслабленно и максимально приятно для себя.
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