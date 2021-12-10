В седьмой лунный день не стоит забывать о магии слова: откажитесь от сплетен и не провоцируйте ссор. Сегодня слова имеют особо разрушительную силу.

Гороскоп на 11 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует тщательно следить за тем, что и кому они говорят: слова сегодня обладают особо разрушительной силой. Можно легко испортить себе репутацию (и карму), запустив неправдивую сплетню или спровоцировав скандал на ровном месте.

Пока Луна растет в знаке Рыбы, в людях бурлят их романтические порывы, они щедры и полны мечтаний.

Сегодня нужно:

заниматься инвестициями;

укреплять свое здоровье, лечиться;

отправляться в путешествие.

Сегодня нельзя:

говорить необдуманно;

излишне потакать своим желаниям;

устраивать и просто посещать шумные сборища;

переутомляться;

ссориться;

приступать к практической реализации нового крупного проекта.

В эти лунные сутки полезно проанализировать всё, что произошло с вами в течение последнего месяца: этот анализ заложить крепкий фундамент для ваших успехов в новом периоде. Лучше делать это уединенно и сконцентрировано.

Мы также уже приготовили гороскоп на завтра, 12 декабря, для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на 11 декабря 2021: Овен

Ваше главное слово на сегодня – "Нет". Нужно учиться отказываться от того, что не входит в ваши трудовые обязанности или идет вразрез с вашими интересами. Иначе под конец дня представители знака ощутят себя выжатыми половыми тряпками, об которых вытерли ноги все, кому не лень.

Гороскоп на 11 декабря 2021: Телец

Сегодня стоит держать себя не просто в руках – в ежовых рукавицах. Вокруг будет много соблазнов – и только интуиция и здравый смысл подскажут, на какие из них стоит сказать "да".

Гороскоп на 11 декабря 2021: Близнецы

В эти лунные сутки представителям знака придется доказывать свою компетентность. Впрочем, назначить экзамен или какие-либо тесты именно на этот день – хорошая идея: Вселенная на стороне Близнецов и подскажет им в нужный момент.

Гороскоп на 11 декабря 2021: Рак

Для Рака лучший помощник в делах сегодня – его хорошее настроение. Он благодушен, расслаблен и полон обаяния. Вселенная это чувствует и отвечает представителям знака взаимностью: многие дела в эти сутки решаются будто сами по себе.

Гороскоп на 11 декабря 2021: Лев

Девиз дня – осторожность и бдительность! Представители знака рискуют сегодня стать жертвой сплетен или оказаться втянутыми в сомнительную аферу. Поэтому держите ушки на макушке: внимательно слушайте, что о вас говорят за спиной – и не слишком доверяйте тому, что говорят в глаза.

Гороскоп на 11 декабря 2021: Дева

Отличный день для романтики. Одиноким представителям знака стоит поискать свое счастье, отправившись на прогулку или в другое интересное место. А тем, кто уже находится в отношениях – звезды настойчиво нашептывают побаловать вниманием своих половинок.

Гороскоп на 11 декабря 2021: Весы

День категорически не подходит для решения рабочих вопросов: всё будет идти через пень-колоду – это будет бесить представителей знака – что в свою очередь будет отражаться на их работоспособности и эффективности не лучшим образом.

Лучше сегодня отдохнуть, посвятить день себе и/или семье и другим приятным занятиям.

Гороскоп на 11 декабря 2021: Скорпион

Сегодня представители знака с легкостью увлекут за собой окружающих: их красноречие и вкусные идеи будут действовать на людей, как свет лампы на мотыльков. Вот только стоит быть осторожнее со своими обещаниями: высока вероятность, что их реализацию у Скорпиона не хватит ни сил, ни энтузиазма.

Гороскоп на 11 декабря 2021: Стрелец

Сегодня отличный день для планирования и мечтаний – а вот для практической реализации этих идей период совсем неподходящий. Любой идеи стоит дать "настояться" - а потом взглянуть на нее более трезвым критичным взглядом. Это убережет от многих ошибок и денежных трат.

Гороскоп на 11 декабря 2021: Козерог

Сегодня представителей знака ждет эмоциональный шторм: показатели барометра чувств будут скакать, как у беременных. И тут одно из двух: либо направить весь внутренний "океан" на какое-то важное дело; либо взять себя в руки и жестко контролировать свое поведение.

Гороскоп на 11 декабря 2021: Водолей

Кому сегодня стоит быть особенно осторожным с деньгами – так это Водолеям. По любому финансовому вопросу сейчас стоит советоваться с опытным товарищем или даже профессионалом.

Гороскоп на 11 декабря 2021: Рыбы

День не подходит для важных решений. Также не стоит кидаться выполнять каждое поручение сломя голову: планы рискуют быстро поменяться – и окажется, что весь труд был напрасен. Это касается и дорогостоящих покупок.

Лучшая линия поведения – провести день неспешно, расслабленно и максимально приятно для себя.

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Автор: Диана Беловодская