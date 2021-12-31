Гороскоп на 1 января 2022 года, а это двадцать восьмые лунные сутки, советует всем знакам Зодиака быть активнее и мыслить позитивно. С каким настроем будете браться за дела – настолько успешно и удастся их реализовать.
Сегодня нужно:
- контролировать эмоции;
- поддерживать в себе позитивное настроение;
- подводить итоги и анализировать всё, что произошло в вашей жизни в предыдущие дни;
- заниматься оздоровлением;
- отдыхать.
Сегодня нельзя:
- излишне усердствовать с физическими нагрузками – нужно выбирать умеренный вариант;
- поддаваться спонтанным решениям;
- транжирить деньги;
- поддаваться своим эмоциям;
- ссориться;
- заниматься важными и новыми делами.
Луна убывает в знаке Стрелец, а значит: можно легко переоценить свои силы – постарайтесь сохранять трезвую связь с реальностью.
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Гороскоп на 1 января 2022: Овен
Сегодня представителей знака будет тянуть на выяснение отношений – что не всегда уместно. Не все вокруг желают вас обидеть – помните об этом, и постарайтесь быть объективнее.
Гороскоп на 1 января 2022: Телец
Представители знака рискуют провести день в бесперспективных философских или эмоциональных метаниях. Лучше заняться чем-то на практике. Ну, или устроить себе заплыв по течению, но в конце дня не сетовать, что день прожит зря.
Гороскоп на 1 января 2022: Близнецы
Честность и открытость – лучшая тактика на сегодня. Любые попытки схитрить могут выйти вам боком.
Гороскоп на 1 января 2022: Рак
Сегодня нужно следить за тем, что говоришь. Нужно быть дипломатичным и постараться оправдать ожидания своего окружения. Ради этого можно даже немного приврать. Или тактично о чем-то умолчать.
Гороскоп на 1 января 2022: Лев
В эти лунные сутки Лев склонен действовать решительно и радикально. Поэтому деликатные разговоры им стоит отложить – как и дела, что требуют осторожного неторопливого подхода.
Гороскоп на 1 января 2022: Дева
Воспользуйтесь этим выходным, чтобы разгрести старый завал. Это сулит вам приятные находки.
Гороскоп на 1 января 2022: Весы
Сегодня стоит больше следить за своим внешним видом: почаще натягивайте на себя серьезную мину, если не желаете прослыть излишне легкомысленным.
Гороскоп на 1 января 2022: Скорпион
Представителей знака так и будет тянуть пошиковать! Финансовыми вопросами сегодня заниматься можно – но желательно их теоретической частью: лучше планировать траты, чем реально бросаться деньгами на ветер.
Гороскоп на 1 января 2022: Стрелец
Ваши критика и мудрые советы не принесут вам пользы: вместо того, чтобы внять вашим словам и исправиться – окружающие только затаят обиду. Так что стоит прикусить язык и заниматься своими делами.
Гороскоп на 1 января 2022: Козерог
Сегодня многие захотят проехаться на вашей шее. Помогать друзьям и близким – это, конечно, благородно и хорошо, но и про свои интересы при этом забывать не стоит.
Гороскоп на 1 января 2022: Водолей
Если нужно заняться какой-то работой, то делать это нужно наедине. Иначе вас всё время будут дергать и отвлекать окружающие – и в итоге ничего толком сделать так и не выйдет.
Гороскоп на 1 января 2022: Рыбы
Сегодня у представителей знака есть отличный шанс обойти всех своих конкурентов – нужно только быть активнее и упорнее.
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