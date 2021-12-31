В двадцать восьмой лунный день месяца важно настроиться на позитив: от образа мышления в эти сутки очень многое зависит.

Гороскоп на 1 января 2022 года, а это двадцать восьмые лунные сутки, советует всем знакам Зодиака быть активнее и мыслить позитивно. С каким настроем будете браться за дела – настолько успешно и удастся их реализовать.

Сегодня нужно:

контролировать эмоции;

поддерживать в себе позитивное настроение;

подводить итоги и анализировать всё, что произошло в вашей жизни в предыдущие дни;

заниматься оздоровлением;

отдыхать.

Сегодня нельзя:

излишне усердствовать с физическими нагрузками – нужно выбирать умеренный вариант;

поддаваться спонтанным решениям;

транжирить деньги;

поддаваться своим эмоциям;

ссориться;

заниматься важными и новыми делами.

Луна убывает в знаке Стрелец, а значит: можно легко переоценить свои силы – постарайтесь сохранять трезвую связь с реальностью.

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Гороскоп на 1 января 2022: Овен

Сегодня представителей знака будет тянуть на выяснение отношений – что не всегда уместно. Не все вокруг желают вас обидеть – помните об этом, и постарайтесь быть объективнее.

Гороскоп на 1 января 2022: Телец

Представители знака рискуют провести день в бесперспективных философских или эмоциональных метаниях. Лучше заняться чем-то на практике. Ну, или устроить себе заплыв по течению, но в конце дня не сетовать, что день прожит зря.

Гороскоп на 1 января 2022: Близнецы

Честность и открытость – лучшая тактика на сегодня. Любые попытки схитрить могут выйти вам боком.

Гороскоп на 1 января 2022: Рак

Сегодня нужно следить за тем, что говоришь. Нужно быть дипломатичным и постараться оправдать ожидания своего окружения. Ради этого можно даже немного приврать. Или тактично о чем-то умолчать.

Гороскоп на 1 января 2022: Лев

В эти лунные сутки Лев склонен действовать решительно и радикально. Поэтому деликатные разговоры им стоит отложить – как и дела, что требуют осторожного неторопливого подхода.

Гороскоп на 1 января 2022: Дева

Воспользуйтесь этим выходным, чтобы разгрести старый завал. Это сулит вам приятные находки.

Гороскоп на 1 января 2022: Весы

Сегодня стоит больше следить за своим внешним видом: почаще натягивайте на себя серьезную мину, если не желаете прослыть излишне легкомысленным.

Гороскоп на 1 января 2022: Скорпион

Представителей знака так и будет тянуть пошиковать! Финансовыми вопросами сегодня заниматься можно – но желательно их теоретической частью: лучше планировать траты, чем реально бросаться деньгами на ветер.

Гороскоп на 1 января 2022: Стрелец

Ваши критика и мудрые советы не принесут вам пользы: вместо того, чтобы внять вашим словам и исправиться – окружающие только затаят обиду. Так что стоит прикусить язык и заниматься своими делами.

Гороскоп на 1 января 2022: Козерог

Сегодня многие захотят проехаться на вашей шее. Помогать друзьям и близким – это, конечно, благородно и хорошо, но и про свои интересы при этом забывать не стоит.

Гороскоп на 1 января 2022: Водолей

Если нужно заняться какой-то работой, то делать это нужно наедине. Иначе вас всё время будут дергать и отвлекать окружающие – и в итоге ничего толком сделать так и не выйдет.

Гороскоп на 1 января 2022: Рыбы

Сегодня у представителей знака есть отличный шанс обойти всех своих конкурентов – нужно только быть активнее и упорнее.

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