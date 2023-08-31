Инвестируйте в себя, советует гороскоп для Козерога.

Сентябрь 2023 войдет в жизнь Козерогов размеренным шагом, но с течением времени будет набирать оборотов. Новые перспективы ждут на работе и в личной жизни - более подробно расскажет гороскоп на месяц.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2023

Ничего выдающегося не обещает Козерогам начало осени. Но только начало – в течение месяца вам удастся достичь определенных успехов в работе. Есть вероятность, что вам предстоит поездка за границу - в этом случае она откроет новые перспективы на работе. Дела будут идти в хорошем темпе, а во второй половине месяца возможно новое сотрудничество, в частности, и с зарубежными партнерами.

Гороскоп любви на сентябрь 2023

В первом месяце осени у семейных Козерогов улучшатся отношения с партнером. Уйдут прошлые обиды и все потихоньку будет налаживаться с течением месяца. Вы будете поддерживать добрые отношения и с другими членами семьи.

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Одинокие Козероги будут жить прошлым и пытаться удержать бесплодные отношения - подумайте еще раз, нужны ли они вам. Влюбленные будут чувствовать себя весьма комфортно со своими половинками, однако есть одно предостережение: не спешите делать то, в чем потом можете раскаяться.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

Первый месяц осени может начаться с небольших проблем со здоровьем. Не исключены глазные инфекции, которые могут доставить хлопоты в первой половине месяца. Но уже начиная с третьей недели сентября все образуется, и здоровье не должно доставлять вам каких-либо проблем. Но инвестиции в него и уход за собой станут лучшим вложением средств, говорит гороскоп на месяц для Козерога.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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