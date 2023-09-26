Период будет неидеальным, но все же хорошим - мольфар Макс Гордеев дал эксклюзивный таро-гороскоп на месяц для УНИАН.

Октябрь 2023 будет для Козерогов более легким месяцем, чем все предыдущие. Лайтовый режим продлится до середины месяца, дальше придется быть собранными и приложить усилия, чтобы успешно преодолеть все трудности и проблемы. Звезды обещают перспективу в карьере, если вы будете готовы идти вперед - а вы, конечно, готовы. Только не доводите все до фанатизма, иначе можете "перегореть", говорит гороскоп для Козерога.

Гороскоп карьеры на октябрь 2023

У творческих Козерогов в этом месяце будет складываться карьера - успех ждет музыкантов, писателей, художников, актеров. К политикам-Козерогам звезды тоже будут благосклонны. Всем представителям знака в октябре следует быть внимательными с документами и договорами.

Что касается финансов, то в октябре будут большие расходы - они могут быть связаны с детьми, покупками для быта. Но ситуация останется стабильной благодаря поступлениям с 25 по 28 октября. Отправляясь в дорогу, выбирайте проверенный вид транспорта.

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Гороскоп любви на октябрь 2023

Яркие впечатления ждут Козерогов в октябре в личной жизни. Семейные представители знака Зодиака смогут вывести свои отношения на новый уровень и освежить чувства, а холостым Козерогам звезды сулят многообещающее знакомство. Второй месяц осени - это также отличное время для вступления в брак или начала совместного проживания.

Женщинам-Козерогам гороскоп на октябрь советует быть более благосклонными к своей второй половинке, меньше ревновать и стать более инициативными. Мужчинам следует довериться своим чувствам, холостяки могут встретить свою судьбу, а тех, кто в отношениях, ждут перемены. Но торопить события не стоит, советует гороскоп на месяц для Козерога.

Гороскоп здоровья на октябрь 2023

В октябре Козерогам придется уделить внимание здоровью - не для того, чтобы вылечиться, а для того, чтобы не заболеть. В зоне риска зрение - давайте глазам больше отдыха от интернета и ТВ. Также гороскоп Козерога предупреждает о возможности ожогов, поэтому будьте осторожны. Для разного рода косметологических процедур - сейчас благоприятное время. Старайтесь больше отдыхать и избегайте стресса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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