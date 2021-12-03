Что сулит гороскоп для Козерога в декабре 2021 и как выполнить рекомендации звезд - читайте на УНИАН.

Первые две декады месяца будут весьма напряженными для Козерогов. Вам придется собрать волю в кулак и мужественно противостоять атакам со всех сторон. Сегодня вы доказываете, что сильны духом, а завтра соревнуетесь в интеллектуальной битве.

Гороскоп карьеры на декабрь 2021

Две недели с начала месяца окажутся невероятно трудными для Козерогов. Уран будет влиять сильно, поэтому вам придется подбивать итоги, обучать сотрудников, выполнять работу сверх нормы, чтобы закончить год удачно. Не бойтесь - вы в состоянии осилить то, что другим и не снилось.

Читайте такжеСтрелец: гороскоп на декабрь 2021, астрологический прогноз в любви и карьереНачиная с 13 числа, будьте осторожны - коллеги или партнеры могут втянуть вас в конфликтные ситуации. Старайтесь развивать дипломатию и учиться терпению, чтобы не уничтожить нажитое годами.

В конце месяца Козероги поймут, что тяжелый путь пройден - вы уже на вершине. Энергия будет бить ключом, поэтому используйте последние дни декабря, чтобы обзавестись новыми знакомствами и реализовать свои идеи. Сейчас вам остается только наслаждаться происходящим.

Общую финансовую ситуацию месяца нельзя назвать стабильной - доходы окажутся регулярными, но и затрат будет немало.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Одинокие Козероги неожиданно захотят проявлять свои эмоции в начале месяца. Они будут готовы к знакомствам и общению с противоположным полом. Особенно удачным будет период с 13 декабря - вам поступит сразу несколько интересных предложений. Выбирая наиболее подходящий вариант, мыслите здраво и постарайтесь держать себя в руках.

Солнце влияет и на тех представителей знака, которые находятся в неофициальных отношениях, и на тех, кто успел заключить брак. С 21 декабря и до конца месяца вы будете ощущать себя максимально комфортно, в семье воцарится гармония, а о конфликтах со второй половинкой не придется и думать.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

В силу вашей чрезмерной эмоциональности с 1 по 11 декабря, возможны перепады давления или проблемы с сердцем. Астрологи рекомендуют пить травяные чаи, высыпаться и чаще бывать на свежем воздухе. Берегите свое ментальное здоровье и не принимайте события близко к сердцу.

Если у вас с 13 по 20 декабря проявятся какие-либо симптомы заболеваний, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Лучше всего посетить врача и выполнять его рекомендации. Следовать советам близких людей, если у них нет медицинского образования, тоже не нужно.

Последняя декада месяца - удачное и благоприятное время. Ваше самочувствие заметно улучшится, настроение поднимется, а состояние здоровья непременно окажется на высоте. Можете в этот период избавиться от вредных привычек, начать заниматься спортом и встретить Новый год в превосходном расположении духа.

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Автор: Кристина Кащавцева