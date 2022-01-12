Гороскоп друидов имеет 22 знака, названных в честь разных деревьев.

Всем нам хорошо известны гороскопы с китайскими животными или созвездиями, но мало кто знает о существовании кельтского или древесного гороскопа. Его создание приписывают друидам - североевропейским мудрецам, которые жили в 1 тыс. до н.э.

Друиды верили в силу деревьев и считали, что у каждого человека есть свое дерево-покровитель. Гороскоп друидов содержит 22 знака, рассчитанных по месяцу и дню рождения. Рассказываем, что готовит вашему древесному знаку 2022 год.

Яблоня (22 декабря - 1 января; 25 июня - 4 июля)

В этом году для вас будут очень важны семейные отношения. Именно родственники будут давать вам хорошие советы, разделять с вами радостные моменты и помогать в трудностях. Рекомендуется наладить общение с родителями.

Пихта (2-11 января; 5-14 июля)

Ваше финансовое состояние в этом году не изменится ни в лучшую, ни в худшую сторону. Однако вас ожидают духовные изменения. Вы сможете избавиться от надоевших комплексов или обид, решить какую-то психологическую проблему.

Вяз (12-24 января; 15-25 июля)

Вязы в 2022 часто будут хотеть уединения и спокойствия. Постарайтесь чаще бывать наедине с собой. Проведите отпуск в одиночку. Недостаток уединения может негативно повлиять на здоровье.

Кипарис (25 января - 3 февраля; 26 июля - 4 августа)

Читайте такжеГороскоп на 2022 год: что советуют астрологи всем знакам ЗодиакаВ 2022 году в вашей жизни появится важный и мудрый человек, который окажет вам очень важную духовную поддержку. Вас будет связывать не любовь, а дружеские отношения.

Тополь (4-8 февраля; 3-13 августа)

Год будет для вас непростым, ожидается много трудных испытаний. Возможны проблемы со здоровьем. Регулярно обследуйтесь у врача, чтобы болезни не стали для вас сюрпризом. Во второй половине года могут быть проблемы с деньгами.

Кедр (9-18 февраля; 14-23 августа)

Кедр в этом году может потерять дорогого человека. Возможно от вас уйдет вторая половинка, предаст друг, или вы с близким человеком просто поймете, что вы слишком разные люди. Не пытайтесь образумить и вернуть того, кто ушел. Отпустите его со спокойной душой.

Сосна (19-29 февраля; 24 августа - 2 сентября)

В этом году появится очень много незапланированных трат, из-за чего может ухудшиться ситуация с финансами. Сами Сосны часто будут расточительными и подверженными импульсивным покупкам.

Ива (1-10 марта; 3-12 сентября)

В этом году вам будут мешать не болезни или конфликты, а проблемы в собственной голове. Необоснованные страхи, комплексы и жизненные убеждения часто будут мешать вам в повседневной жизни.

Липа (11-20 марта; 13-22 сентября)

В этом году вас ожидает немало трудностей, но они закалят ваш характер и сделают вас сильнее. За решенные рабочие проблемы вас будет ждать награда от начальства.

Дуб (20 марта - день весеннего равноденствия)

Это не лучший год для кардинальных изменений вроде переезда, смены места работы или начала новых отношений. Такие начинания скорее всего закончатся неудачей. Также не стоит брать в кредит крупные сумы или рисковать деньгами.

Олива (22 сентября - день осеннего равноденствия)

На работе и в семье вам стоит стать лидером. Не бойтесь брать на себя дополнительные задачи и отвечать за других. Судьба щедро наградит вас за усилия. В первой половине года могут быть проблемы в общении с ребенком.

Орешник (21-31 марта; 23 сентября - 3 октября)

Приготовьтесь к конфликтам с обществом и знакомыми в этом году. Вас часто будут недооценивать, принижать ваши заслуги или завидовать вам. Не принимайте близко к сердцу обидные слова, ведь эти люди вас не знают. Не пытайтесь всем понравиться.

Рябина (1-10 апреля; 4-13 октября)

Гороскоп рекомендует вас сохранять позитивный настрой и не опускать руки даже в самых трудных ситуациях. Если вы не поверите в себя, то и ваши дела закончатся неудачей. Рекомендуется также отказаться от вредных привычек.

Клен (11-20 апреля; 14-23 октября)

Год благоприятен для занятий творчеством и благотворительностью. Вас ждут хорошие результаты и всеобщее признание, но только в тех делах, которые вам действительно нравятся. Также год будет удачным для занятий спортом и благотворительностью.

Грецкий орех (21-30 апреля; 24 октября - 2 ноября)

Год пройдет очень ровно, без особых трудностей, проблем со здоровьем и конфликтов. Но и радостных запоминающихся моментов будет мало. Зато в финансовом плане 2022 год будет более чем удачным.

Жасмин (1-14 мая; 3-11 ноября)

В 2022 году этому знаку нужно соблюдать осторожность и благоразумие. Вас могут попытаться обмануть или искусить. Не исключено, что вы станете жертвой мошенников. Родные и близкие часто будут неосознанно манипулировать вами в своих корыстных интересах.

Каштан (15-24 мая; 12-21 ноября)

2022 год очень удачный для романтических дел. Одинокие каштаны встретят свою вторую половинку и будут очень счастливы. А те, что состоят в отношениях, словно влюбятся впервые. Семейным представителям знакам стоит задуматься о потомстве.

Ясень (25 мая - 3 июня; 22 ноября - 1 декабря)

Финансовая ситуация будет не очень благоприятной, а в семейной жизни возможны конфликты и недопонимания. Гороскоп советует вам очень бережно относиться к тайнам: не рассказывать чужие и не раскрывать свои. Хорошая ситуация на работе будет у тех, кто работает в медицине или банковской сфере.

Граб (4-13 июня; 2-11 декабря)

Гороскоп советует вам никуда не торопиться и не перетруждаться. Всё, что вы запланировали на этот год, сбудется в свое время. Не стоит перетруждаться или винить себя в чем-то. Не забывайте достаточно отдыхать.

Инжир (14-23 июня; 12-20 декабря)

В общении с детьми и пожилыми родственниками вам понадобиться немалое терпение. Научитесь смотреть на ситуацию с их точки зрения и вы поймете, что у каждого своя правда. Это поможет вам наладить общение.

Береза (24 июня)

В этом году вас ждет много бытовых хлопот. Ремонт, дачные вопросы и переезд будут отнимать у вас много сил и времени, но результат порадует. Гороскоп рекомендует вам придерживаться режима питания и распорядка дня.

Бук (21 декабря)

Ваша целеустремленность и вера в свои силы смогут сотворить чудеса. Не сходите с намеченной дорожки и тогда у вас всё получится.

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