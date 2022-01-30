Во вторник будет новолуние, и этот день ожидается достаточно эмоциональным, отметила эксперт.

В начале февраля начнется год Тигра по восточному календарю – 1 февраля будет новолуние в Водолее, и наступит Китайский Новый год. На протяжении практически всей следующей недели – с 31 января по 6 февраля, Меркурий будет стационарным и, учитывая это, не нужно покупать гаджеты и технику, автомобили, начинать новые дела с документами и подавать важные прошения или заявления.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака составила астролог Юлия Погорельченко и поделилась прогнозом с УНИАН.

Чего ожидать на протяжении недели – прогноз от эксперта

Понедельник можно посвятить очищению пространства физического и информационного, наведения порядка в мыслях, документах, контактах. Неплохой период для того, чтобы посмотреть, кто рядом с вами. День связан с глубоким пониманием себя и, при желании, можно увидеть дорогу в будущем.

Вторник – новолуние, время мечтаний и составления планов на год, в том числе, вдруг кто-то еще это не сделал. Празднуем Новый год по восточному календарю. День достаточно эмоциональный. Желание спрятаться и закрыться от всех возрастет к вечеру. День не подходит для важных решений. В этот день в идеале переждать.

Среда будет более спокойна. Возможны некие несостыковки, пустые поездки или срывы договоренностей. Лучше заниматься текущей деятельностью и не браться за что-то важное.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на февраль: кому грозят вспышки ревности и разрывы отношенийЧетверг – день с гармоничными энергиями. Отлично подойдет для общения, творческих мероприятий, можно посетить косметолога (спа-процедуры, массажи), театр, выставку. Вероятны необычные ситуации, которые повернут ситуацию вам во благо.

Пятница будет насыщенная. Будет разворот Меркурия в директное (прямое – Ред.) движение, и через несколько дней можно будет надеяться на активизацию всех дел, которые были "в стопе". Гармоничный аспект Марса и Юпитера придаст больше уверенности в своих силах, продуктивности и адекватности в использовании своей энергии. Аспект Солнца и Сатурна добавит ответственности, серьезности. Возможно, кто-то прочувствует на себе ограничения этого аспекта, кто-то наконец-то поставит внешние границы.

Выходные пройдут активно и продуктивно. Чтобы избежать ссор, лучше посвятить время активным видам деятельности, прогулкам, спорту. Но риск конфликтов и отсутствия взаимопонимания высок. Неплохие энергии для одиночек, которые в то же время снизят конфликтность периода.

Первая половина февраля будет более спокойна, напряжение возрастет ко второй половине месяца. Астролог посоветовала пользоваться моментом.

Ранее появился гороскоп всех знаков Зодиака на 2022 год. По прогнозам астрологов, в текущем году Козерогам, Девам и Рыбам "светит" колоссальный финансовый успех.

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