Удача будет на стороне Тельцов.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на январь 2023 года для Тельцов. По его словам, первый месяц года пройдет в динамичном темпе. Одни события будут сменяться другими, вызывая противоречивые эмоции.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

Что ждет Тельцов в январе 2024 года

Удача будет на вашей стороне, но не забывайте и о своей интуиции. В начале января вам может поступить привлекательное предложение или важная информация. Во второй декаде Тельцам будет сложно действовать как того требуют обстоятельства. Представители знака окажутся под влиянием кого-то со стороны. Прислушивайтесь к мнению только тех людей, которым вы доверяете. Третья декада даст возможность исправить все ошибки. Это время вдохновения, романтических свиданий, предвкушения волшебства.

Видео дня

Если в декабре Тельцы испытывали внутреннюю дисгармонию, то в январе ситуация исправится. Вы почувствуете умиротворение и расслабленность. Энергетический потенциал будет находиться на среднем уровне, что обусловит размеренное течение жизни. В первые дни января вам могут предложить командировку, или частную поездку в дальние края. Принимать ли это предложение, решать вам.

Возможно, завяжутся новые контакты с деловыми партнерами из зарубежья. У вас могут появиться единомышленники в родном коллективе, с которыми придется заниматься общим делом. Во второй декаде вы будете склонны к иллюзиям, вследствие чего можете совершить недальновидный поступок - невыгодно проинвестировать деньги или совершить ненужную покупку. В этот период лучше критически относиться к собственным решениям.

Третья декада будет для вас самым благоприятным периодом. Вы разберетесь с прошлыми неудачами, сможете найти дополнительный источник дохода и сделать правильный выбор, как в личной, так и в деловой сфере. Все эти достижения вызовут у вас душевное возвышение.

Любовный гороскоп

В предыдущие месяцы Тельцам не слишком везло в любовном плане. Январь изменит негативную ситуацию. У вас появится шанс завести романтическую связь. Обратите внимание, не стоит подгонять партнера под рамки собственных представлений. Лучше займитесь самосовершенствованием, работая над собой.

В этом случае шанс на построение гармоничных отношений будет намного выше. Я советую не оглядываться назад, с тоской вспоминая бывшего возлюбленного. Сосредоточьте все внимание на человеке, который появился в вашей жизни.

Тельцы, состоящие в браке, могут столкнуться с рядом скандалов и разборок. Будьте осторожны с новыми контактами. Случившуюся измену партнер вам не простит. Если даже показалось, что вы встретили любовь всей своей жизни, отложите решение уйти из семьи на более поздний срок. Очень может быть, что вы передумаете.

Деньги и карьера

Тельцы любят твердо стоять на ногах, иметь материальный достаток. Январь порадует их возможностью неплохо заработать и сделать накопления. Для начала придется навести порядок в финансовых вопросах, касающихся семейных расходов и ведения бизнеса. Ваш потенциал позволит браться за подработку.

Но имейте в виду, дополнительная работа должна приносить удовольствие. В противном случае ваши силы быстро иссякнут. Не стоит принимать предложения, обещающие быстрые и легкие деньги. Это прямой путь к разочарованию. Зарабатывайте на том, на чем вы хорошо разбираетесь.

В работе и карьере следует действовать размеренно, не спеша. Удивительно, но в этом случае вы успеете очень многое сделать. В середине месяца возможны некоторые недоразумения, которые вызовут досаду. Если какое-то дело не пошло, беритесь за следующее. Неудача не должна вас останавливать. Воспринимайте ее как опыт на пути к новым свершениям.

Здоровье

Тельцы отличаются крепким здоровьем, но в январе лучше себя поберечь. Ранее пережитые стрессы могут негативно сказаться на самочувствии и работе иммунитета. Не стоит взваливать на себя чрезмерную нагрузку. Остерегайтесь недосыпа и переутомления.

Из-за пониженной иммунной защиты могут обостриться хронические заболевания. В этом случае используйте рекомендации специалистов и придерживайтесь диеты. Поддержите здоровье водными процедурами-возьмите абонемент в бассейн, раз в неделю посещайте сауну. Уменьшите количество потребляемых сладостей.

Благоприятные дни: 5, 10, 15, 19, 23, 28.

Неблагоприятные дни: 2, 7, 13, 17, 21, 26, 30.

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