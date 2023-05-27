Каким будет начало лета у представителей этого знака Зодиака и к чему нужно быть готовым - читайте гороскоп на месяц по сферам.

Июнь для Тельцов станет несколько напряженным. То и дело обстоятельства будут вынуждать вас откладывать дела и решения. Не беспокойтесь по этому поводу - время ждать тоже дается неспроста, говорят звезды.

Гороскоп карьеры на июнь 2023

В июне Тельцам придется много времени проводить на работе. Нельзя сказать, что это будет очень плодотворно: иногда будет складываться ощущение, что Меркурий снова стал ретроградным и вставляет палки в колеса везде, где может. Придется много ждать, переносить встречи и сроки, откладывать задачи на потом и так далее. Но даже эти обстоятельства не смогут помешать вашей вдохновленности. Уж так вы устроены - раз решили достичь новых высот, то так тому и быть.

В финансовой сфере не исключены задержки - обещанные суммы будут поступать не вовремя, что может нарушить ваши планы. Будьте осторожны в тратах - возможны незапланированные расходы в конце месяца.

Видео дня

Гороскоп любви на июнь 2023

Каких-либо особенных изменений в личной жизни Тельцов в июне не предвидится. Все идет будет идти своим чередом - и хорошо. Единственное исключение - если у вас остались незакрытые гештальты, то их придется закрыть. Подумайте над тем, чего вы хотите на самом деле от отношений и действуйте. Помните, что, закрывая одну дверь, вы открываете новую.

Гороскоп здоровья на июнь 2023

В июне Тельцам следует обратить внимание на свое здоровье - могут обостриться хронические заболевания. Звезды советуют пойти на опережение и в начале месяца принять профилактические меры. Если все же заболели - не медлите, а идите к врачу.

Ранее мы публиковали общий гороскоп на июнь 2023 для всех знаков Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: