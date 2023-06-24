Астрлогический прогноз на месяц подскажет Львам, в чем следует быть осторожными.

В июле 2023 Львов ждет неоднозначный месяц - размеренный и в то же время непростой. Вам нужно будет подвести итоги, возможно, порвать с прошлым и решить, куда идти дальше. Оптимизм и терпение помогут сделать правильный выбор. Продолжайте двигаться вперед и не пропустите момент, когда судьба подмигнет вам и откроет новую дверь.

Гороскоп карьеры на июль 2023

Львам советуют в июле держать язык за зубами и не рассказывать никому о своих рабочих планах. Предостережение неспроста: кто-то из окружения может навредить, воспользовавшись вашей открытостью. Правда, молчать нужно будет недолго - уже в середине месяца гороскоп Льва обещает исполнение задуманного и возможность продвинуться по карьерной лестнице. Если хотите - новое, более выгодное место работы.

С финансами будет все в полном порядке - в конце месяца ожидается хороший доход, поэтому вы сможете позволить себе давно запланированные покупки. Но вот от рискованных вложений лучше отказаться - можно прогореть.

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Гороскоп любви на июль 2023

Холостым Львам звезды обещают в июле бурный роман - причем, он может закрутиться как с новым в вашем окружении человеком, так и с человеком из прошлого. Есть большая вероятность, что вам сразу же захочется связать с ним свою судьбу навеки. Гороскоп советует не идти на поводу у эмоций - остановитесь и приглядитесь, прежде чем переписывать квартиру.

У семейных Львов появится возможность побыть вдвоем - воспользуйтесь случаем и поезжайте на отдых. В конце месяца у вас может проявиться усталость от общения с близкими и желание уединиться - это происки ретроградной Венеры. В это время вы можете спрятаться от всех и вся, но от любимого человека не нужно - проводите вместе как можно больше времени.

Гороскоп здоровья на июль 2023

В июле вы будете преисполнены энергии. Здоровье обещает быть хорошим и этим нужно воспользоваться, чтобы укрепить его - например, с помощью физических нагрузок. Хотя экстрима звезды советуют избегать: никаких прыжков с парашютом и мотогонок. Наступает хорошее время для тех, кто хочет похудеть - результаты не замедлят дать о себе знать.

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