У них начинается "белая полоса".

Астрологи назвали три счастливчика этой недели по знаку Зодиака. Несказанно повезет Львам, Ракам и Овнам. Что их ждет в ближайшее время - читайте далее.

Овен

Уже на этой неделе Овны могут проявить свои лидерские качества, благодаря чему за ними пойдет вся команда. Более того, вы можете стать вдохновителем для кого-то. Астрологи говорят и о том, что вам удастся завершить какой-то важный проект, а единомышленники вам в этом помогут. В целом неделя будет удачной для вас в профессиональном плане.

Лев

Львам, как и Овнам, повезет в карьере. Вам стоит проявить всю свою настойчивость, чтобы дойти до конца в определенном деле. Могут быть препятствия, но вы со всем справитесь. Звезды будут на вашей стороне. Кроме того, у вас будет время, чтобы наладить свою личную жизнь. Одинокие Львы могут ждать судьбоносной встречи, а семейные - приятный сюрприз от любимого человека.

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Рак

У вас появится вдохновение для новых свершений. Вас может посетить гениальная идея, которая в один миг позволит вам добиться того, о чем вы очень долго мечтали. Также вам стоит уделить время своим родным и близким. Прогуляйтесь и с друзьями, если давно не виделись. Не лишним будет и общение с детьми. Середина мая принесет вам много положительных эмоций.

Напомним, перед двумя знаками Зодиака вскоре откроются новые двери.

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