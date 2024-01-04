Их ждет большое разочарование.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые на этих выходных могут получить порцию серьезного стресса. Судьба испытает их на прочность.

Близнецы

У Близнецов все плохо будет в личной жизни. Вы можете стать свидетелем измены любимого человека. Это будет не так, что вам кто-то об этом расскажет, а вы все увидите своими глазами. Вероятно, вы давно подозревали что-то неладное, сейчас все всплывет наружу.

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Астрологи советуют вам держаться подальше от людей, которые вас предали. И помните, что лучшее ждет вас впереди, а зацикливаться на травмах и обидах прошлого не стоит. Лучше проработайте эти моменты сразу.

Скорпион

У Скорпионов возникнут проблемы с близкими людьми. Среди них есть завистники, которые захотят "нагреть" вас на приличную сумму денег. Скорее всего, они устроят какую-то ловушку, попав в которую вы останитесь ни с чем.

Астрологи предупреждают, чтобы вы внимательнее читали документы, не одалживали никому денег и не брали в долг, а также более тщательно следили за своими вещами. Будьте осторожны, на вас ведется охота.

Напомним, только два знака Зодиака засыплет деньгами в январе.

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