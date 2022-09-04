В список попали Львы и Девы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут серьезные неприятности в делах на следующей неделе – в период с 5 до 11 сентября.

В список попали Львы и Девы.

Лев

У Львов в указанный период появятся новые проблемы с деньгами. Причиной, скорее всего, послужит их неосторожность в общении с коллегами и руководством. Большой риск моментально по глупости лишиться сильного авторитета и уважения. Астрологи рекомендуют все же стараться сдерживаться и не добавлять эмоции в рабочее общение. Лучше всего отдавать предпочтение дипломатии, насколько это возможно.

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Дева

Девы на следующей неделе тоже серьезно рискуют лишиться не только заработка, но и работы вместе с возможностью оперативно найти новое место и новые источники дохода. Главный совет на указанный период для Дев – быть собранными, целеустремленными, усердными, трудолюбивыми и инициативными. То есть, работать и еще раз работать, а не откладывать выполнение накопившихся задач на последний момент.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых смогут жо 11 сентября изменить свою жизнь в лучшую сторону.

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