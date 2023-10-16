Удача будет им сопутствовать всю неделю.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых период с 16 по 22 октября будет очень благоприятной. Кто попал в список счастливчиков и что их ждет - читайте далее.

Лев

В этот период Львы смогут достигнуть своих заветных целей. Для них важно всегда находиться в центре внимания, поэтому от противоположного пола у них не будет отбоя. Львы хотят денег и славы - что ж, получите и распишитесь. Мечтаете о принце на белом коне? Выходите в социум и смотрите по сторонам. Все будет так, как вы сами того хотите.

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Рак

Раков ждут изменения в личной жизни. Если вы давно находитесь без пары, то самое время закрутить бурный роман. Это может быть абсолютно незнакомый вам человек, а может быть и ваш друг. Присмотритесь к своему окружению, кто-то к вам точно не равнодушен. А вот семейные Раки могут узнать о пополнении в семье. Вы будете очень счастливы.

Овен

Овны получат признание за свои достижения. Начальство достойно оценит ваши ум, талант, надежность и преданность делу. Поэтому вы можете расчитывать на продвижение по карьерной лестнице. Также вам удастся улучшить свое финансовое положение.

Напомним, три знака Зодиака сойдут с ума от счастья уже совсем скоро.

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