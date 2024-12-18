Экстрасенс сделала ошеломительный прогноз для Украины: 'К власти придет женщина'

Она говорит, что этот человек наведет порядок.

Таролог Яна Пасынкова, которая выиграла "Битву экстрасенсов", сделала прогноз для Украины. На своем YouTube-канале она сообщила, что ко власти в Украине придет женщина.

Она отметила, что будет смена власти, и тот человек, который "станет у руля" наведет порядок в нашем государстве.

"Будет смена власти и придет женщина. Она немного наведет порядок, если не в мире, то в Украине точно", — сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

При этом Пасынкова не уточнила, кто именно это может быть.

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Ранее в интервью УНИАН он сказал, что горячая фаза войны закончится в 2025 году. То есть, по его словам, прекратятся бомбардировки и взрывы.

При этом он считает, что после остановки горячей фазы войны начнется холодная фаза. А это значит, что будет такая же ситуация, как и в 2014 году на Донбассе, до полномасштабного вторжения России в Украину.

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