Астролог назвал окончательный год завершения войны в Украине

Вскоре может завершиться горячая фаза, говорит астролог.

Астролог Влад Росс неоднократно говорил о том, что война в Украине закончится в 2025 году. В интервью УНИАН он уточнил, что речь идет о горячей фазе.

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"Мой прогноз остается, что горячая фаза войны закончится в 2025 году. То есть прекратятся взрывы, бомбардировки и так далее", - отметил Росс.

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При этом он считает, что после остановки горячей фазы войны начнется холодная фаза. А это значит, что будет такая же ситуация, как и в 2014 году на Донбассе, до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Однако холодная фаза войны продлится до 2029 года", - добавил астролог.

Кроме того, он рассказал, что будет с мобилизацией в ближайшее время. По его словам, она будет только усиливаться.

"Будут брать всех. Даже тех, у кого трое детей. Но здесь есть нюанс: если мужчина, у которого трое и больше детей, живет с ними и принимает участие в их воспитании, то он может не беспокоится. Но если он в разводе с супругой, не живет с детьми и не платит алименты, то он вполне вероятно может быть мобилизирован", - подытожил астролог.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину в начале зимы, какие города в зоне риска, и почему Путину стоит готовиться к смерти.

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