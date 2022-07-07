Находиться в этих городах до сих пор опасно.

Украинский астролог Ангелина Вакулина перечислила самые опасные города нашей страны, из которых лучше выехать. Находиться там очень опасно, так как вскоре российские захватчики начнут их бомбить.

Об этом сообщает Главред.

По данным астроэксперта, самая большая опасность ждет Харьков и Лисичанск. Более того, Вакулина уверена, что знатно может пострадать и Полтава.

"Самыми опасными, по-прежнему, остаются Харьков, Лисичанск, нехороший прогноз коснется Полтавы в этом месяце", - сказала астролог.

Кроме того, эксперт уточнила, что война в Украине продлиться минимум до середины осени. Август, сентябрь и октябрь - это месяцы жесткого обострения военных действий на территории нашей страны.

А вот к Новому 2023 году, по словам Вакулиной, Украина сможет выдохнуть с облегчением.

Напомним, ранее астролог назвала города, где оккупанты вскоре устроят "мясорубку".

Вас также могут заинтересовать новости: