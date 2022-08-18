Астроэксперт призывает украинцев быть внимательными 24 августа и избегать места скопления людей.

Известная экстрасенс Рубина Цыбульская сделала прогноз по войне в Украине на День Независимости 2022. Она ответила на вопрос, стоит ли в столь важный для украинцев день ждать провокаций от РФ.

Об этом астроэксперт рассказала в интервью YouTube-каналу "Конкурент TV".

"Угроза есть - враг планирует взрыв какого-то масштабного объекта. И, что показало, самые опасные территории - это захваченные врагом", - отметила Цыбульская.

В связи с этим экстрасенс дала совет украинцам на этот день - избегать места скопления людей.

"Будет планироваться что-то страшное. Хочу совет дать: избегайте места скопления людей... Это очень будет опасно для народа", - говорит Рубина.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская назвала украинские города, которые могут пострадать от ракетных ударов уже 24 августа, в День независимости Украины.

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