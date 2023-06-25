Им не повезет в июле.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым в июле придется решать проблемы. Они будут связаны в основном с работой. Поэтому вам стоит сосредоточиться именно на этой сфере.

Рак

Раки могут запороть абсолютно все, особенно те, которые занимают руководящую должность. Астрологи советуют вам быть более внимательными и бдительными. Могут активизировать недоброжелатели, которые захотят подложить вам "свинью". Если вы вовремя не распознаете угрозу, то рискуете попасть в круговорот проблем. Ситуация может усугубиться не только до вашего публичного позора, но и до увольнения. Поэтому внимательно следите за всем происходящим и не доверяйте посторонним людям.

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Дева

У Дев может возникнуть конфликт с коллегами, который закончится для них очень плохо. Вы можете оказаться в совсем невыигрышной позиции, что ударит не только по вашему авторитету, но и по вашему психо-эмоциональному состоянию. Вы будете находиться в депрессии, а это значит, что ваша работоспособность серьезно снизится. Начальство будет недовольно положением дел, поэтому может сделать вам выговор. Поэтому астрологи советуют вам держать язык за зубами и не нарываться на конфликты.

Напомним, ретроградная Венера круто перевернет судьбу трех знаков Зодиака.

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