Проблема в их характере и желании создавать токсичную атмосферу.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в апреле рискуют потерять работу. Скорее всего, у них возникнет неприятный разговор с начальством, который закончится не очень хорошо.

Телец

Каждое замечание Тельцы воспринимают близко к сердцу. Вместо того, чтобы прислушаться к более опытным людям, они начинают доказывать свою точку зрению и вести себя агрессивно. В итоге они сами создают конфликтную ситуацию. Все это может привести к плачевным последствиям, в том числе и к увоольнению с волчьим билетом.

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Вы должны понимать, что ваше токсичное поведение рано или поздно надоест вашему руководству, поэтому ему будет проще с вами попрощаться, чем терпеть ваш несносный характер.

Скорпион

Еще один знак Зодиака, который может остаться без работы и средств для существования - Скорпион.Вы очень любите задирать людей, ставить себя выше других и указывать им на ошибки, хотя у самих вас тоже рыльце в пушку. Из-за этого у вас могут возникать конфликты с коллегами. Решать им тихо и мирно вы не умеете, а поэтому начинаете еще больше "давить" на людей.

В результате вас могут просто выставить за дверь. Подумайте, стоит ли ваше поведение того, чтобы остаться без гроша.

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