Судьба испытает их на прочность.

Астрологи назвали два знака Зодиака, у которых в жизни наступает "черная полоса". Их ждут препятствия и предательства, которые сильно по ним ударят.

Козерог

Козероги могут остаться без пары. Вы очень замкнутые люди, которым сложно находить общий язык с окружающими. Да, вы можете найти свою любовь, попытаться построить отношения, но вряд ли они будут счастливыми, пока вы не научитесь более оптимистично смотреть на жизнь и строить большие планы, а не жить сегодняшним днем и наслаждаться малым.

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Вам стоит учитывать и потребности других людей, чтобы им было комфортно в отношениях с вами. Проработайте свои детские травмы и отпустите обиды прошлого. Возможно, тогда вам станет легче и вы переосмыслите какие-то вещи.

Близнецы

У Близнецов также наступает "черная полоса". Она будет связана сразу с несколькими сферами вашей жизнедеятельности - работой и личной жизнью. Часто вы не можете правильно расставить приоритеты, из-за чего одна из сфер постоянно страдает.

Пришло время разобраться в себе и найти баланс. Если вы этого не сделаете, то рискуете оказаться на самом дне. Руку помощи вам никто не протянет, потому что чужие проблемы никому не нужны.

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