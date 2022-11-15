Они с большим трепетом относятся к своему здоровью и комфорту.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые являются долгожителями. Они могут дожить до глубокой старости, при чем при полном уме и с осознанием всего происходящего.

Дева

Девы по своей натуре истинные перфекционисты. Для них важно, чтобы все было идеально, в том числе и их здоровье. Поэтому они много времени уделяют спорту, правильно питаются и занимаются духовными практиками. Более того, они настоящие чистюли, всегда соблюдающие порядок не только в доме, но и в своей душе.

Козерог

Все мы знаем, что на наше здоровье больше всего влияют стрессы. Так вот Козероги - это прирожденные стратеги, которые продумывают все на десять шагов вперед. Благодаря этому качеству, они практически никогда не попадают в стрессовые ситуации, что значительно продлевает им жизнь. Астрологи говорят, что среди Козерогов очень много людей, проживших больше века.

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Близнецы

Интересно, что Близнецы доживают до глубокий старости благодаря своему навыку находить общий язык с людьми. Конечно, в преклонном возрасте у них могут возникать проблемы со здоровьем, однако рядом с ними всегда есть люди, которые готовы прийти на помощь. К тому же они очень любят смеяться, а смех, как известно, продлевает жизнь.

Овен

Это очень целеустремленный знак Зодиака, который в молодости достигает больших высот. Именно поэтому в старости они ни в чем не нуждаются, что делает их жизнь максимально комфортной. Они могут все обустроить так, чтобы им даже не понадобилась посторонняя помощь. К тому же они часто имеют заначки, поэтому нужды в деньгах у них тоже нет.

Напомним, трем знакам Зодиака звезды сулят успех в декабре 2022.

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