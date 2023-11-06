Для некоторых в этот день вызовет желание контролировать все вокруг.

Эзотерики составили прогноз на 7 ноября для всех знаков Зодиака. Какое будущее предвещают карты именно вам - читайте дальше.

Овен

Карта "Восьмерка Мечей". В вас попала карта, указывающая на трудности, связанные со своими убеждениями. Карта с изображением обнаженной женщины символизирует ее беззащитность, поскольку она слепо верит, что ее убеждения спасут ее от всех трудностей. Эта карта довольно жесткая.

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Телец

Карта "Король Жезлов". У вас может возникнуть желание контролировать все. На карте изображен Король Жезлов, который имеет свой план по преобразованию мира и имеет власть и материальные ресурсы для его осуществления. У него также есть харизма, которую он использует, чтобы влиять на других.

Близнецы

Карта "Колесница". Колесница символизирует движение, и этот день может быть очень активным, события развиваются быстро, и вы играете важную роль в этом процессе. Вы стремитесь воплотить свои мечты и достичь своей цели, чтобы выделиться из толпы. Однако существует риск: вы можете быть не слишком опытными, чтобы управлять этим движением, не впадайте в спесь.

Рак

Карта "Луна". В положительном свете эта карта во многом отражает характер Раков. Она символизирует их особую чувствительность и умение прислушиваться к внутреннему голосу. Карта подчеркивает важность нахождения баланса между интуицией и аналитическим мышлением. Зачастую спонтанные решения оказываются более точными, чем тщательно обдуманные. Изображения собаки и волка на карте символизируют различные подходы к использованию своих способностей.

Лев

Карта "Королева Мечей". Эта Королева символизирует стремление к совершенству и независимости. Эти качества могут быть полезны, но в их экстремальной форме могут привести к постоянному напряжению. Желание быть идеальным иногда заставляет вас впадать в перфекционизм, вы боитесь ошибиться или показаться некомпетентным.

Дева

Карта "Король Кубков". Обратите внимание на изображение Короля, который находится как под водой, так и над водой. Вода символизирует интуицию и внутреннее знание, а Король переносит это знание из глубин на поверхность, в реальный мир. Сегодня Таро советует доверять чувствам и собственным ощущениям, а не только аналитическому размышлению.

Весы

Карта "Двойка Жезлов". Вашему вниманию появилась замечательная карта, и даже один взгляд на нее подтверждает это. На ней изображена светлая дорога, ведущая вверх, к прогрессу и светлому будущему. Однако на определенном этапе пути становится ясно, что есть несколько путей, ведущих к одной цели. Вам придется принять важное решение и сделать выбор.

Скорпион

Карта "Влюбленные". Эта карта имеет несколько аспектов, но наиболее очевидным из них является символика отношений, включая романтические. Сегодня у вас будет возможность расширить свое сознание посредством взаимодействия и обмена с другим человеком или людьми. Это может относиться к обмену идеями, чувствами и эмоциями. Попробуйте посмотреть на мир глазами другого человека, и перед вами он раскроется в новых красках.

Стрелец

Карта "Семерка Кубков". Эта карта, хоть и красивая, но является непростой ситуацией. Великолепные кубки символизируют множество идей, планов и мечтаний, которые могут посетить вас сегодня. Вы можете почувствовать вдохновение, желание действовать и реализовывать свои замыслы. Однако из-за большого выбора вы можете оказаться в затруднительном положении и столкнуться с проблемой выбора одной конкретной идеи.

Козерог

Карта "Рыцарь Жезлов". Сегодня ожидается очень активный день, но иногда эта активность может оказаться менее структурированной. Карта указывает на спонтанные и импульсивные действия, действия без определенной цели. Вы должны быть осторожны, чтобы не дать власти свои страсти вместо взвешенного ума. Если вы предприниматель, этот день может быть связан с рисками, связанными с новыми проектами.

Водолей

Карта "Рыцарь Монет". Сегодня вы можете столкнуться с приступом трудоголизма. Эта карта символизирует стремление немедленной реализации задач и получение удовольствия от процесса работы. Ваши усилия могут показаться скучными для других, но для вас они будут источником удовольствия, подобно спортсмену, который полностью предан своей деятельности.

Рыбы

Палача "Королева Жезлов". Эта карта подчеркивает важность прислушивания к своим желаниям и интуиции, а не всегда следовать холодному уму. Возможно, у вас есть мечта, которую разум считает недостижимой и оправдывает ее аргументами. Однако не стоит отказываться от нее. Не все можно предвидеть заранее и если обстоятельства не складываются в вашу пользу сегодня, это не значит, что завтра не появятся новые возможности.

Напомним, что мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.

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