14 декабря Львам стоит следить за временем.

В среду, 14 декабря, Тельцы будут парить над облаками и станут самыми счастливыми. А вот Девам нужно готовиться к серьезным огорчениям и печальным новостям. Что ждет другие знаки Зодиака и кого порадует гороскоп по картам Таро - читайте ниже.

Овен

Забудьте о грусти и печали. Овнов ждет невероятно хороший день. Вы справитесь с любыми преградами и никто не сможет испортить ваше настроение.

Телец

Не менее хорошим день будет для Тельцов. Вы испытаете райское наслаждение, удача и приятные сюрпризы будут вас "преследовать" по пятам. Карты Таро советуют Тельцам отдохнуть от рутины и побольше отдыхать.

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Близнецы

А вот Близнецам стоит ждать беды. Будьте осторожны и не вмешивайтесь в чужие споры. Карты Таро сулят Близнецам негативные эмоции, а потому стоит задуматься о том, чтобы "залечь на дно".

Рак

Раков ждут приятные хлопоты. Возможно, вы будете радоваться новой покупке или же задумаетесь о смене имиджа. Не жалейте денег и позвольте себе не переживать из-за мелочей.

Лев

14 декабря Львам стоит следить за временем. Вы можете опоздать на работу или же пропустить важное событие. Проявите внимательность, будьте ответственными и все проблемы обойдут вас стороной.

Дева

Девам стоит готовиться к неприятностям. В этот день что-то может вас сильно огорчить. Постарайтесь не зацикливаться на плохом и найдите в себе силы, чтобы все это пережить.

Весы

14 декабря Весам стоит ждать знаков судьбы. Вы найдете ответ на непростой вопрос, который терзает вас уже давно. Карты Таро сулят Весам "прозрение". Вы поймете, что даже, казалось бы, самые сложные задачи можно легко решить, если не торопиться.

Скорпион

Скорпионам выпала карта, которая сулит серьезные изменения в жизни. Вы можете поменять работу или же сменить место жительства. Не бойтесь новых событий, они не принесут вам вреда или неудобств.

Стрелец

В среду Стрельцам придется отказаться от лжи. Говорите только правду и не старайтесь обмануть окружающих. Ложь все равно всплывет и принесет немало бед.

Козерог

Козерогов ждет спокойный день. Вам может показаться, что все вокруг уже слишком "приелось". Однако карты Таро советуют Козерогам не торопиться что-то менять в своей жизни. Все идет своим чередом.

Водолей

14 декабря Водолеев ждут романтика и флирт. Однако не стоит бросаться в пучину любви. Внимательно оцените свою вторую половинку и подумайте, хотите ли вы прожить с этим человеком всю жизнь.

Рыбы

Рыбам карты Тало сулят максимально размеренный и даже немного скучный день. Отдохните от работы и не берите на себя лишнего.

Напомним, в январе 2023 всего два знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа.

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