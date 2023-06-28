29 июня Близнецы получат массу комплиментов.

В четверг, 29 июня, Девы смогут проверить свое везение, им улыбнется удача. А Скорпионам стоит быть осторожнее, их ждет роковой поворот не туда. Что карты Таро сулят именно вашему знаку Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит задуматься о серьезных переменах. Вы засиделись на одном месте, из-за этого вы не всегда можете полноценно наслаждаться жизнью. Освежитесь и найдите источник радости, вам срочно нужны приключения.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам мистические события, ход которых вы не сможете изменить. Наблюдайте за происходящим и не пытайтесь вмешиваться. Вы ничего не решаете в этой ситуации.

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Близнецы

29 июня Близнецы получат массу комплиментов. Вы очаруете всех вокруг, похвала придаст вам уверенности в себе. Ловите удачный момент и просите все, чего хотите, вам не откажут.

Рак

Карты Таро сулят Ракам проблемы в отношениях. Вы можете поссориться со своей второй половинкой, недопонимания приведут к серьезным скандалам. Постарайтесь сдерживать эмоции и не наговорить лишнего.

Лев

Львов ждут хорошие новости, вы узнаете, что вами очень дорожат. Возможно, в этот день вы услышите признание в любви. Также у вас есть немало шансов на успех в карьере.

Дева

Карты Таро сулят Девам джекпот. Вы можете сорвать большой куш, удача будет на вашей стороне. Доверьтесь своему везению и попробуйте рискнуть, результат вас удивит.

Весы

Весам не стоит принимать близко к сердцу то, что они услышат. Вас попытаются обидеть и даже унизить. Игнорируйте все провокации, вы прекрасно понимаете, ради чего все это делается.

Скорпион

Карты Таро пророчат Скорпионам роковой поворот. Вы рискуете сбиться с пути и совершить серьезные ошибки. Прислушайтесь к советам друзей и коллег, они помогут вам не "нарубить дров".

Стрелец

В этот день Стрельцы могут грустить из-за одиночества. Вам покажется, что от вас все отвернулись. На самом деле все не так, вам попросту выпал шанс отдохнуть от суеты и пустых разговоров.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам неожиданную прибыль. Вы можете получить подарок от родственников или же добиться успехов на работе. Не тратьте шальные деньги на пустяки, задумайтесь о чем-то глобальном, начните откладывать средства на большую мечту.

Водолей

Водолеи будут весьма довольны собой. В четверг у них получится все, за что они возьмутся. Не тратьте время на пустяки, воплощайте в жизнь самые смелые планы.

Рыбы

Рыбам стоит заняться генеральной уборкой. Обновите мебель, купите новую посуду или шторы. Такая рутина поможет вам отвлечься и упорядочить мысли.

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