У Близнецов будет очень насыщенный день.

В четверг, 2 марта, карты Таро пророчат Тельцам роковую ошибку и неприятные события. А вот Девам можно расслабиться, они набьют карманы деньгами. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день - читайте ниже.

Овен

Карты Таро советуют Овнам готовиться к критике. Кто-то попытается вас обидеть, но на это не стоит обращать внимание.

Телец

Тельцы в шаге от роковой ошибки. Вы слишком эмоциональны и можете совершить то, о чем потом сильно пожалеете. Выдохните и еще раз обдумайте свой каждый поступок.

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Близнецы

У Близнецов будет очень насыщенный день. Вы будете сильно нервничать, ваше терпение уже на пределе. Постарайтесь не вспылить, вы можете обидеть человека, который этого не заслуживает.

Рак

Раки получат новый опыт. Вас ждут новые знания, внимательно слушайте и запоминайте все ценные советы.

Лев

Львы достигнут успеха в карьере. Однако не стоит забывать о тех, кто был рядом с вами, когда вы только начинали свой путь.

Дева

Карты таро сулят Девам денежный звон. Вы можете набить себе карманы, прибыль свалится на вас будто бы с небес. Не упускайте шанс разбогатеть.

Весы

Весы рискуют пострадать из-за своих же сомнений. Вы зашли в тупик и сильно запутались. Попросите о помощи.

Скорпион

Скорпионы могут проверить свою интуицию. Вы можете раскрыть немало тайн, если доверитесь своему "шестому чувству".

Стрелец

В жизни Стрельцов произойдет что-то очень важное. Это событие лучше оставить в тайне от посторонних. Разделите радость только с самыми близкими.

Козерог

Козерогам можно отправиться на свидание или прогулку. Освежите мысли и не отказывайтесь от новых знакомств.

Водолей

Карты Таро советуют Водолеям оценить свой успех. Возможно, вы довольствуетесь малым, но пришло время двигаться вперед и достигать чего-то более глобального.

Рыбы

Рыбы будут готовы принять важное решение. Вы сможете оставить весь негатив в прошлом, но для этого нужно навсегда попрощаться с человеком, который плетет за вашей спиной интриги.

Ранее стало известно, что три знака Зодиака окажутся на краю бедности до конца недели.

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