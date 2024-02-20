Попробуйте догадаться, чем лучше всего заняться Близнецам и Рыбам.

Астролог Эрин Ривер Сандей рассказала, какое занятие лучше всего подходит для представителей каждого знака Зодиака после выхода на пенсию, пишет bestlifeonline.com.

Овен - пиклбол

Пиклбол - вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и пинг-понга. Вспыльчивый и энергичный Овен не любит сидеть на месте, поэтому не ждите от него легкого хобби на пенсии.

Телец - кулинарные мастер-классы

Что может быть лучше для снисходительного сердца Тельца, чем уроки кулинарии? Пройдя курс о том, как приготовить идеальную сырную тарелку, а затем пригласив семью или друзей пообедать, Телец, управляемый Венерой, почувствует себя вполне удовлетворенным, отметила астролог. Будучи гурманом по знаку Зодиака, ему понравится оттачивать свои кулинарные навыки и выбирать идеальное вино к трапезе.

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Близнецы - книжный клуб

Бесконечное любопытство Близнецов с возрастом только растет. И пенсия для них - идеальное время, чтобы найти книжный клуб, в который они всегда хотели вступить, но на который никогда не было времени.

Рак - скрапбукинг

Скрапбукинг - вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Если есть что-то, что ценит Рак, так это создание уютного и комфортного дома для своих близких, и скрапбукинг сделает представителей этого ностальгического знака вполне счастливыми, уверена астролог.

Лев - общение с детьми

Будучи экстравертами, Львы, вероятно, провели большую часть своей жизни, купаясь в центре внимания. На пенсии им будет полезно испытать это волнение глазами ребенка. Пригласив детей и внуков поесть мороженого или посетив с ними футбольные матчи, молодые душой Львы будут счастливы, отметила астролог.

Дева - головоломки

Занимать свой ум на пенсии - это то, что нужно Девам. Будучи перфекционистами Зодиака, представители этого знака хотят оставаться в форме. Им хорошо подойдут пазлы, так как они могут часами сидеть, не отвлекаясь, расставляя все точно по своим местам.

Весы - садоводство

Посещение уроков по аранжировке цветов с друзьями - идеальное занятие для Весов на пенсии. В собственном саду они смогут сполна проявить творческий подход и продемонстрировать утонченный взгляд.

Скорпион - плавание

Страстные и напряженные Скорпионы ценят хороший отдых. И нет лучшего способа достичь такого катарсиса, чем заняться водными видами спорта на пенсии. Плавание в местном бассейне может успокоить их разум, тело и дух, считает астролог.

Стрелец - наблюдение за птицами

Стрелец всегда жаждет захватывающих приключений. И это не исчезает с возрастом. Пенсионер-Стрелец по своей природе по-прежнему остается исследователем. Вступление в клуб наблюдения за птицами предоставит им новую среду, которую они так жаждут, заявила астролог.

Козерог - уход за собой

Инвестирование в заботу о себе - отличный способ провести свободное время для Козерогов на пенсии, ведь всю свою жизнь они очень много работали.

Водолей - ведение блога

Водолеи - новаторская душа, и выход на пенсию для них - идеальное время, чтобы показать миру, насколько они стали мудрыми за жизнь.

Рыбы - волонтерство

Рыбам на пенсии будет полезно задействовать свою эмоциональную сторону. Это прекрасное время, чтобы выразить свою заботу. Волонтерство в местной библиотеке или спасение животных наполнят чуткие сердца Рыб и помогут пережить бесконечные дни пенсии, отметила астролог.

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