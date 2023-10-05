Астрологи сулят представителям двух знаков Зодиака сказочное богатство.

Середина осени, как считают астрологи, станет успешным периодом для представителей двух знаков Зодиака. Они смогут набить деньгами кошелек и забыть о бедности. Кого уже скоро ждут золотые горы - читайте ниже.

Близнецы

На Близнецов "свалится" неожиданное богатство. Вы узнаете, что вам завещали недвижимость или что-то не менее ценное. Не спешите продавать то, что далось вам так легко.

Задумайтесь о том, почему судьба решила вас озолотить. Возможно, в скором времени вам понадобится финансовая подушка. Помните об этом и позаботьтесь о сбережениях на "черный" день, так вы всегда будете знать, что ничто не выбьет почву из-под ваших ног.

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Весы

Карты Таро сулят Весам удачную сделку. Вы сможете что-то очень выгодно продать. Также есть шанс того, что у вас получится восстановить справедливость и заставить должников наконец-то отдать все, что они у вас занимали.

У вас будет немало возможностей разбогатеть. Середина осени станет вашим звездным часом, о проблемах с деньгами можно забыть раз и навсегда. Самое главное - не бойтесь проявлять инициативу и действовать.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака взлетят на вершину, карты Таро сулят им успех на работе

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