Оказывается, у каждого человека, есть цветок-талисман по дате рождения.

Знали ли вы, что существуют не только гороскопы по знаку Зодиака, но и цветочные гороскопы. Да-да. У каждого человек есть свой цветок, который может быть не только талисманом, но и охарактеризовать его характер.

К слову, можно отыскать несколько вариантов цветков для одной и той же даты рождения. Это не ошибка, просто в каждой стране произростают разные цветы.

Итак, определи свой цветок по месяцу рождения.

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Январь

1-10 января: горечавка. Характеризует борцов по жизни и одновременно нежных людей.

11-20 января: чертополох. Люди этого цветка загадочны и властны.

21-31 января: бессмертник. Из названия следует, что этот цветок характеризует мужество и стойкость.

Февраль

1-10 февраля: омела. Этот цветок символизирует мужество, а также любовь.

11-19 февраля: красавка или белладонна. Люди этого цветка загадочны и мечтательны.

20-28 февраля: мимоза. Мимоза - символ нежности.

Март

1-10 марта: мак. Люди, чьим талисманом яляется мак, яркие натуры, обладают природным шармом и элегантностью.

11-20 марта: лилия. Этот цветок отвечает за лидерство и удачу.

21-31 марта: наперстянка. Люди этого цветка романтичны и красивы душой.

Апрель

1 - 10 апреля: магнолия. Магнолия - символ красоты и добра.

11 - 20 апреля: гортензия. Этот цветок характеризует человека как ответственного и отважного.

21-30 апреля: георгина. Люди этого цветка неприклонны в своих решениях и преданы в отношениях.

Май

1-10 мая: ландыш. Этот цветок характерен для людей нежных и в то же время экстремальных.

11-21 мая: портулак. Портулак символизирует силу и выносливость.

22-31 мая: ромашка. Люди, родившиеся под знаком ромашки, отличаются всесторонней развитостью.

Июнь

1-11 июня: колокольчик.Колокольчик символизирует яркость и смелость.

12-21 июня: маргаритка. Людям этого цветка досталась скромность, простота, но в тоже время сила, очарование и огромная энергия.

22 июня - 1 июля: тюльпан. Люди-тюльпаны становятся самыми лучшими друзьями, но некоторые из них очень обидчивы.

Июль

2-12 июля: кувшинка. Этот цветок символизирует скрытность и одновременно нежность.

13-23 июля: фиалка. Люди-фиалки нежны и артистичны.

24 июля - 2 августа: шиповник, роза. Люди, рожденные под знаком розы обладают острым умом и красотой.

Август

3 - 12 августа: подсолнух. Подсолнухам свойственны критичность в мышлее и лидерство.

13 - 23 августа: роза. Люди-розы ранимы и артистичны, они обладают прекрасным вкусом.

24 августа - 2 сентября: дельфиниум. Люди этого цветка нежны, но непоколебимы и несгибаемы одновременно.

Сентябрь

3 - 11 сентября: гвоздика. Гвоздикам свойственны честность и мягкость.

12 - 22 сентября: астра. Люди-астры нежны и чувственны. Они чутки к чужим преблемам.

23 сентября - 3 октября: вереск. Эти люди умны и эрудированы, предпочитают досконально контроливаться свои дела.

Октябрь

4 - 13 октября: камелия. Эти люди романтичны и сильны одновременно.

14 - 23 октября: сирень. Этим людям свойственна ветренность в поступках, они инфантильны и смотрят на мир глазами ребенка.

24 октября - 2 ноября: фрезия. Людт этого цветка манипуляторы, они агрессивны и целеустремленны.

Ноябрь

3 - 12 ноября: орхидея. Люди-орхидеи не признают авторитетов и всегда поступают по-своему.

13 - 22 ноября: пион. Им свойственна яркость во всем, будь то внешний вид или поступки.

23 ноября - 2 декабря: гладиолус. Люди этого цветка прямолинейны, четко дают понять, что им нужно.

Декабрь

3 - 12 декабря: одуванчик. Люди-одуванчики одновременно обладают настойчивостью и нежностью. Они добрые и ласковые.

13 - 22 декабря: лотос. Лотосы - моралисты. Склонить их к дурному поступку практически невозможно.

23 -31 декабря: эдельвейс. Стойкие и непоколебимые. Их можно охарактеризовать как свободолюбивых оптимистов.

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