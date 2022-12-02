Какой будет 2023 год для Рака и к чему стоит готовиться уже сейчас - узнайте в материале УНИАН.

Наступающий год, который пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика (Кота) для большинства Раков будет спокойным - никаких особых потрясений не предвидится. Однако, переживаний, взлетов и падений все равно не избежать - УНИАН подробно расскажет, чего именно ждать водным представителям знака.

Гороскоп любви на 2023 год

В будущем году многие Раки поймут, что им надоело сидеть в своем "панцире" - хочется общения. Астрологи советуют как можно больше находиться в социуме - так у вас есть шанс обрести новых друзей и даже достойного партнера для отношений. Не стесняйтесь открываться перед людьми и показывать истинные черты характера - возможно, именно они заставят кого-нибудь влюбиться в вас без памяти.

Раки, у которых уже есть отношения или семья, должны больше слушать своего партнера - наградой за терпение вам будет любовь и настоящая преданность. Вполне вероятно, что вам захочется тоже поделиться тем, что накопилось - постарайтесь донести своему партнеру важность такого диалога. Обращайте внимание на то, что будет происходить в любовной сфере в марте 2023 года - этот месяц кармический для вас.

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Гороскоп карьеры на 2023 год

Представители водной стихии любят и умеют зарабатывать деньги, переживать не стоит - будущий год будет стабильным и прибыльным. Главное, что вы должны делать - прилагать максимум усилий для профессиональных достижений. Кролик оценит ваши старания и креатив, подарит не только желаемую должность, но и приличный заработок.

Эксперты по эзотерике советуют не давать пустых обещаний и трезво относиться к своим возможностям. Если вы можете помочь человеку в плане работы - делайте это и не ждите ничего взамен. Берегите нервы и эмоциональное состояние, не взваливайте на себя слишком много, иначе рискуете не справиться с нагрузкой.

Гороскоп здоровья на 2023 год

Новый 2023 год станет для Раков началом трансформации - как духовной, так и физической. С 1 января уже можете начинать заниматься собой - менять питание, внешность, стиль жизни. Запишитесь в тренажерный зал или хотя бы больше гуляйте - минимальные физические нагрузки точно пойдут вам на пользу.

Астрологи советуют контролировать мыслительную деятельность и больше отдыхать, иначе можно легко войти в состояние апатии. Эмоциональное выгорание, депрессия и нервные срывы - все это может произойти с вами, если не научитесь абстрагироваться от негатива и проводить психологический детокс.

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