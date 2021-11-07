Эти знаки Зодиака могут попасть в долговую яму.

Астрологи назвали четыре знаков Зодиака, которые не умеют распоряжаться деньгами. Они попросту не знают, что такое финансовая грамотность. Поэтому они могут вляпаться в очень неприятную и затруднительную ситуацию.

Близнецы

Этот знак Зодиака любит жить на широкую ногу. Так как чаще всего он живет не по средствам, то ему приходиться одалживать деньги. И если родственники еще готовы подождать, пока он вернет эти деньги, то банк ждать не будет. Поэтому Близнецам рекомендуется спуститься с небес на землю и жить по своим возможностям, чтобы однажды не оказаться без копейки денег и в долгах.

Раки

Раки берут кредиты только в крайних случаях, но этот груз мешает им полноценно жить. Более того, Раки могут впадать в глубокую депрессию, а значит меньше работать и неэффективно проводить время из-за осознания того, что на них лежит огромная ответственность. Поэтому вам не рекомендуется брать деньги в долг, чтобы сохранить свои нервные клетки.

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Водолеи, как и Близнецы любят жить ярко и ни в чем себе не отказывать. Вот только денег на все их желания не всегда хватает. Поэтому они не брезгуют одалживать деньги. Вот только отдавать они их не спешат, поэтому могут попасть в очень опасную ситуацию.

Овен

Если Овен что-то очень сильно хочет, то обязательно получит. И им совсем неважно какой ценой. Нужно взять кредит? Конечно, с удовольствием. Вот только берут они обычно крупные суммы, которые не так-то и просто отдать. О последствиях думайте сами.

Напомним, для четырех знаков Зодиака 2022 год станет максимально удачливым.

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Автор: Диана Могилевич