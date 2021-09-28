Всего таких знаков Зодиака пять.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые обладают мистическими способностями. Но самое страшное то, что это "черные" способности, которые способны разрушить жизни людей.

Телец

Тельцы способны сглазить кого угодно. Но больше всего достается тем, кто подорвал их доверие. Чем больше обиды будет копить в себе этот знак Зодиака, тем хуже будет его месть. Интересно и то, что Тельцы могут сглазить силой мысли.

Близнецы

Людям стоит опасаться резких высказываний Близнецов, так как они моментально начинают действовать. Если вы обидели представителя этого зодиакального созвездия, то лучше вам скрыться от глаз его, пока он не начал желать вам кучу гадостей.

Девы

Девы не переносят чужой успех, поэтому всячески стараются испортить человеку настроение. Они сделают все для того, чтобы он начал сомневаться в своих способностях. Таким образом они отнимают у людей удачу.

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Скорпион

Эти люди могут сглазить одним лишь взглядом. При чем их сглаз действительно страшен. Человек может отделаться легкими неприятностями, а может и заболеть чем-то серьезным. Со Скорпионами лучше не шутить.

Козерог

Для них очень важно карьера, поэтому не терпят, когда кто-то оказывается лучше их. Поэтому в приступе злости они могут даже навести на вас порчу.

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Автор: Диана Могилевич