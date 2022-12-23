Женщины, рожденные под этими знаками, рискуют испортить себе жизнь уже очень скоро.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с неприятностями на следующей неделе - в период с 26 декабря до 1 января.

Речь идет о пяти знаках Зодиака. Женщины, рожденные под этими знаками, рискуют испортить себе жизнь уже очень скоро.

Неудачницы последней недели 2022 по знаку Зодиака

"Черная" полоса в жизни начнется у женщин-Овнов. Конфликты, споры и неурядицы то и дело будут их подстерегать на пути. Астрологи советуют не игнорировать проблемы.

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Некоторые испытания в указанный период Звезды приготовили рожденным под знаком Рака. Разногласия возможны в отношениях со второй половинкой, а также с друзьями и родственниками.

Различными неурядицами будет наполнена вторая половина недели у Дев. Им советуют свести до минимума общение с неприятными людьми.

Конфликты с близкими людьми астрологи прогнозируют на следующей неделе женщинам-Козерогам. Если они сумеют проявить терпимость, то смогут сохранить связи.

О неурядицах во всех сферах астрологи предупреждают женщин-Водолеев. Им стоит быть готовыми к такому варианту развитию событий.

Ранее астролог назвал главных неудачников 2023 года по знаку Зодиака.

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