Рожденные под этими знаками женщины рискуют значительно подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с массой неприятностей до конца текущей недели - до 5 марта включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними женщины рискуют значительно подпортить себе жизнь и нажить новых врагов.

Неудачницы недели по знаку Зодиака - кому не повезет

В указанный период неудачи будут преследовать женщин-Овнов. Особенно напряженный период их ждет в личной жизни. Сфера любви сейчас для них запретная зона. Представительниц данного знака то и дело будут одолевать мысли с сожаления о прошлом. Это по большей части станет причиной их неудач. Астрологи советуют стараться сосредоточиться на своем настоящем и нацелиться на будущее.

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Новые враги могут появиться у женщин-Львов. Чтобы не завести свою жизнь в тупик, представительницам данного знака до конца недели стоит окружать себя только проверенными, доброжелательными людьми. В таком случае им удастся избежать большую часть проблем, которые обрушатся им на голову в указанный период.

Также сложная и непредсказуемая неделя ждет женщин-Скорпионов. Усугубить ситуацию может чрезмерная эмоциональность представительниц этого знака. Если им не удастся себя укротить, они могут стать уязвимыми и утратить необходимую поддержку.

Ранее астрологи назвали два знака Зодиака, которым сильно не повезет на текущей неделе.

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