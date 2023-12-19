Рожденные под этими знаками люди рискуют подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых столкнутся с трудностями до конца текущей недели, до 24 декабря включительно.

Речь идет о пяти знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют подпортить себе жизнь в этот период из-за неприятностей, встретившихся на пути.

Неудачники недели по знаку Зодиака - кому не повезет

Непростое время наступает для Тельцов. В особенности претерпевать будет их финансовый потенциал. Лучше всего представителям данного знака сейчас тщательно проанализировать свои инвестиции и заняться планированием будущих финансовых шагов, При этом необходимо избегать ненужных трат, они могут стать фатальными.

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Не лучшее время в жизни наступило для Раков. Чтобы минимизировать последствия тех или иных сложностей им необходимо максимально сфокусироваться на укреплении отношений с близкими, создании уюта в доме и заботе о здоровье.

Достаточно сложной неделя может быть у Дев. Им крайне необходимо сейчас заняться поиском новых возможностей и поставить перед собой новые цели, чтобы не потратить драгоценное время зря.

В указанный период рискуют испортить отношения с близкими людьми Весы. Им нужно как можно больше уделять им внимания, проявлять заботу, строить общие планы. Только в таком случае у Весов появится шанс не испортить все навсегда.

Прислушиваться к интуиции и собственных чувствам сейчас очень важно Водолеям. Чтобы не нарваться на неприятности, которые могут оказаться не по силам, представителям данного знака стоит не принимать решения в спешке и не обращать внимание на губительное для них мнение окружающих.

Ранее УНИАН писал, что "белая" полоса началась у пяти знаков Зодиака.

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