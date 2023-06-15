Парад пяти планет произойдет на этой неделе.

17 июня мы сможем увидеть завораживающее зрелище - пять планет Солнечной системы окажутся по одну сторону от Солнца. Когда можно будет наблюдать парад планет и как он отразится на нас по мнению астрологов - рассказываем в материале.

Что такое парад планет

Зрелищное событие, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца с разбросом в 20-30° в астрономии называют выравниванием планет. Парад планет - это разговорное определение, которое означает, что на небе одновременно видны несколько планет.

Парад планет, если говорить о сближении двух или трех планет, происходит 1-2 раза в год и его называют мини-парадом. Малый парад с участием 4 планет можно увидеть 1 раз в год. Большой парад планет происходит с участием пяти или шести планет - это случается примерно раз в 20 лет. Полный парад - когда в линию выстраиваются все планеты Солнечной системы - можно наблюдать один раз в 170 лет.

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Когда будет парад планет в июне 2023

Большой парад пяти планет можно будет наблюдать рано утром 17 июня 2023. В это время Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий выстроятся в линию в 93-градусном секторе неба. Наблюдать за этим зрелищем можно невооруженным глазом, но астрономы предупреждают, что, возможно, Нептун и Уран будет сложно увидеть.

Где наблюдать и как увидеть парад планет в июне 2023

Увидеть парад планет можно за час до рассвета. Одним из первых на небе взойдет Сатурн, в созвездии Водолея - его можно будет увидеть в середине ночи с 16 по 17 июня. После появится Нептун в созвездии Рыб - на 10° ниже Сатурна, но чтобы наблюдать его может понадобиться бинокль. Спустя время взойдут Юпитер и Уран в созвездии овна, а самый последний - Меркурий, он появится у горизонта, в созвездии Тельца.

Ярче всех будет сиять Юпитер, другие планеты будут более тусклыми. Помните, что в отличии от звезд, планеты не мерцают.

Парад планет - влияние на человека и что нельзя делать

В древности парад планет считали мистическим явлением и использовали его в ритуалах и предсказаниях. По мнению современных астрологов, мощную энергетику парада планет действительно можно использовать - например, если вы хотите изменить жизнь к лучшему. Есть два способа сделать это:

в период парада планет подумать, что бы вы хотели изменить и постараться это визуализировать;

наблюдая на небе парад планет, в момент выравнивая попросить у них помощи в задуманном.

Что касается физической стороны, то период парада планет не лучшим образом отражается на здоровье - могут обостряться хронические заболевания. Также избегайте чрезмерного проявления эмоций и провокаций, чтобы не создавать конфликтов. И следите за своими мыслями - в такие моменты они могут сильно влиять на будущее.

Ранее мы рассказывали, каким был парад планет 28 марта 2023).

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