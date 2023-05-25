День будет споконым только для некоторых знаков.

Эзотерики составили прогноз на 26 мая 2023 года для всех знаков Зодиака. Что карты Таро сулят в этот день именно вам - читайте в материале.

Овен

Вы можете разочароваться в каком-то человеке, от чего вам будет очень больно. Возможно, вы слишком сильно ему доверяли, а он этого не заслуживал. Что ж, это тоже опыт, хоть и негативный.

Видео дня

Телец

День будет благоприятным для того, чтобы вы занялись именно теми делами, которые приносят вам удовольствие и умиротворение. Не тратьте энергию на решение каких-то сложных задач. Просто расслабтесь.

Близнецы

Вам стоит задуматься о своим здоровье. Откажитесь от вредных привычек, займитесь спортом, перейдите на правильное питание. Подготовка к лету и похудение будут продуктивными.

Рак

Завтра на первом месте у вас будет семья. Весь день вы проведете в приятных хлопотах и заботе о своих близких. Вечером вас ждет сюрприз от самых родных людей.

Лев

В этот день Львам придется подстраиваться под разные ситуации. Только так они могут выйти победителями из любой ситуации. Не выпускайте когти, чтобы не поссориться с людьми.

Дева

Вы можете составить план действий и четко придерживаться его. Вам все будет удаваться с легкостью, поэтому не медлите и приступайте к реализации своих планов.

Весы

В пятницу наконец у вас появится шанс наладить свою личную жизнь. Одиноких Весов ждет судьбоносное знакомство, а семейные могут выйти на новый уровень отношений.

Скорпион

Если у вас возникают проблемы, то решайте их сразу. Не стоит откладывать все на потом, так как вы рискуете попасть в пучину из них. Также вам стоит остерегаться новых людей.

Стрелец

Начните день с чего-то приятного, чтобы он был позитивным. Посидите на балконе с чашкой кофе, сходите в душ с аромамаслами, почитайте книгу. Уделите время себе.

Козерог

Весь день вас могут преследовать грустные мысли. Вы погрузитесь в размышления на разные темы. В конце дня вы осознаете, что действительно вам нужно и как это получить.

Водолей

Завтра вам может поступить выгодное предложение, которое позволит вам улучшить финансовое положение. Не отказывайтесь, если давно хотели совершить какую-то крупную покупку, но вам не хватало денег.

Рыбы

День будет благоприятным для погружения в свой внутренний мир. Идеальное занятие для вас - медитация. Так вы сможете расслабиться и познать себя еще больше.

Вас также могут заинтересовать новости: