На все знаки Зодиака повлияет ретроградный Меркурий.

Под влиянием ретроградного Меркурия знаки пребывают до 3 июня. После этого еще несколько дней стоит поберечь себя от его негативного воздействия. Чего ждать определенным знакам и чего стоит опасаться в последнюю неделю мая - рассказали астрологи.

Овен

Благоприятная неделя для новых начинаний, возвращения к старым увлечениям и встречи с людьми из прошлого. Все эти события исключительно положительно отразятся на ближайшем будущем.

Телец

Это отличная неделя, чтобы начать осваивать новое дело или найти себе новое увлечение. Под влиянием Венеры будут разрешены прежние проблемы и споры, а в вопросах выбора стоит прислушиваться исключительно к собственной интуиции.

Близнецы

Особую осторожность стоит проявлять в понедельник и воскресенье. Эти дни могут принести опасность и негативную энергию.

Воздержитесь от поездок, серьезных покупок или важных сделок.

Рак

Ракам звезды и планеты прогнозируют конфликты с близкими. Не исключено, что они будут вызваны влиянием Меркурия. Стоит стараться сдерживать себя и не поддаваться провокациям. На этой неделе можно ожидать позитивных изменений в карьере.

Лев

Львы, которые всегда привыкли быть везде и во всем лидерами, и в последнюю неделю мая не упустят возможности одержать где-то победу. Их поддержит энергия Марса. Астрологи говорят, что наиболее опасный день выпадает на воскресенье, 29 мая. В эту дату лучше всего быть дома и отказаться от принятия важных решений.

Дева

Дев в эту неделю часто будут посещать негативные мысли. Иногда эти размышления даже будут доводить до слез. Единственный выход - абстрагироваться от текущих проблем, пить ромашковый чай и пытаться успокоить себя хорошими мыслями.

Весы

У Весов на этой неделе появится огромное желание заниматься чем-то новым, изучать что-то, куда-то ездить, знакомиться с новыми людьми.

Это желание принесет немало положительных моментов и долгожданных встреч. Однако специалисты просят обращать внимание на людей, которые нуждаются в вашей помощи.

Скорпион

Скорпионов в последнее время посещает тревога и ностальгия. В их ситуации это является вполне объяснимыми и нормальными чувствами. Поможет исправить ситуацию новость о неожиданном финансовом поступлении в крупном размере.

Стрелец

Вечно общительным Стрельцам захочется сбежать от всего мира и побыть наедине какое-то время. Не стоит отказывать себе в этом желании. Уединение поможет проанализировать текущую ситуацию и сделать определенные выводы, чтобы в дальнейшем принять правильное решение.

Козерог

В ближайшую неделю представительницы этого знака найдут ответы на вопросы, которые их давно тревожат. Возможно, эти вопросы связаны с родственниками.

Водолей

Положение планет и звезд говорит о том, что Водолеи могут столкнуться с трудностями в работе и семейных взаимоотношениях. Самые напряженные дни для них - с 27 по 29 мая. В эти даты особое внимание нужно уделить здоровью - больше отдыхайте, минимизируйте контакты с людьми, которые вас раздражают и позаботьтесь о режиме сна.

Рыбы

Рыбы, готовьтесь. Последняя неделя весны подарит вам новые возможности для развития и самореализации. Эти возможности могут быть представлены в виде новых полезных знакомств, деловых предложений или приглашений работать в новую перспективную компанию.

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