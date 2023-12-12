День обещает быть насыщенным.

Эзотерики составили гороскоп на 13 декабря 2023 года по картам Таро. Они дадут вам подсказку, как действовать в этот день и на что обратить внимание.

Овен

Завтра вам стоит более креативно подходит к решению рабочих вопросов. Таким образом вы сможете все быстро сделать, а также подать хороший пример своим коллегам.

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Телец

С одной стороны этот день принесет вам много даров, а с другой - вы можете неправильно ими воспользоваться. Если не знаете, что делать, обратитесь за советом к своим близким.

Близнецы

Завтра вам предстоит борьба со своими слабостями и страхами. Сделайте то, на что раньше бы ни за что не решились. Поверьте, так вы станете только сильнее.

Рак

В этот день вы можете колебаться из крайности в крайность. Астрологи советуют вам не рубить с плеча, потому что потом вы можете об этом пожалеть.

Лев

Львам захочется всего и сразу, однако в жизни так не всегда бывает. Поэтому вы можете испытывать негативные эмоции. Дайте им волю и отправьтесь развлекаться.

Дева

Девам стоит поставить перед собой цель и идти к ней. Не пускайте все на самотек, потому что это не всегда лучший вариант. Вы сами кузнец своего счастья.

Весы

Не стесняйтесь проявлять свои чувства. Возможно, какой-то человек испытывает то же, что и вы. Вы можете соединиться. Но для этого стоит откровенно поговорить.

Скорпион

В этот день Скорпионам нужно проявить свое терпение. Только так вы сможете выйти победителем из любой ситуации. Злость, гнев, раздражение, нетерпеливость - не то, что поможет вам.

Стрелец

Отложите все дела на потом. В эту среду вам стоит больше отдыхать и заниматься любимыми делами. Работа подождет до лучших времен.

Козерог

А вот Козерогам стоит сконцентрироваться исключительно на рабочих вопросах. В этот день от вас потребуется максимальная вовлеченность. В итоге вы можете получить премию.

Водолей

Вы можете создать себе такой круг общения, который будет приносить вам только удовольствие. Все будет складываться так, как вы сами того хотите.

Рыбы

Вы предстанете перед общественным судом. Скорее всего, в вашем окружении есть люди, которых вы очень обидели. Попробуйте искренне поговорить с этим человеком и решить проблему.

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