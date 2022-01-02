Какие события принесет в жизнь каждого человека новолуние 2 января 2022 - читайте на УНИАН.

Первое новолуние в 2022-м году наступит во время ретроградной Венеры и выпадет на 29-е лунные сутки. В силу того, что символом дня считается темная богиня, 2 января лучше держать себя в руках и не поддаваться искушениям. УНИАН расскажет, что можно делать в новолуние, а что нельзя.

Ранее мы составляли гороскоп карт Таро на январь.

Новолуние 2 января 2022 - дата и особенности

Читайте такжеГороскоп на 2 января 2022: как всем знакам Зодиака пережить этот опасный деньНовая луна второго зимнего месяца взойдет на небе 2 января в 20:33 по Киеву и окажется в созвездии Козерога. Астрологи считают, что в этот раз под влиянием многих планет люди могут потерять инстинкт самообладания и поддаться на провокации темных сил. Именно поэтому важно обращать внимание на происходящее вокруг, и анализировать свои поступки.

Лучшее, что вы можете сделать в этот период - заняться духовным преображением и привести свою душу в гармонию с телом. Эксперты рекомендуют 2 января заниматься только тем, что вам нравится, чаще прислушиваться к себе и медитировать.

Что можно делать в новолуние

Благоприятное расположение планет поможет вам составить верную стратегию на будущее. Кроме того, 2 января будет уместным:

бросать вредные привычки;

отдыхать, проводить время с близкими;

заниматься творчеством;

составлять карту желаний;

планировать будущее;

решать сложные вопросы и задачи.

Также в новолуние можно выйти на улицу, подышать свежим воздухом, заняться релаксацией. Не лишним будет и поездка в гости к родственникам, только если это занятие приносит вам удовольствие.

Что нельзя делать в новолуние

Как мы уже сказали, влиять на людей в период новой луны будет несколько небесных тел, в том числе и коварная Венера, которая движется в обратном направлении. Это значит, что вам не стоит:

общаться с малознакомыми людьми;

ссориться и обижаться;

брать взаймы или одалживать деньги;

проводить любые денежные операции;

путешествовать;

переедать и употреблять спиртное.

Постарайтесь в этот день не совершать ничего важного, ничего такого, что сильно повлияет на судьбу. Вполне вероятно, что ваш разум будет затуманен, а руководство эмоциями никогда не приводит ни к чему хорошему.

Гороскоп для знаков Зодиака

Тельцы, Девы и Козероги получат благосклонность небесного светила, если проявят упорство и целеустремленность. Все, что вы запланируете 2 января, даст положительные результаты. Звезды советуют заняться реализацией желаемого и перестать откладывать "на потом". Если вы проявите себя сейчас, то осуществление задуманного увидите очень скоро.

Читайте такжеАстрологи составили рейтинг счастливчиков 2022 годаСкорпионы и Рыбы тоже окажутся "на высоте" - жизненной энергии будет с излишком, лучше всего направить ее в мирное русло - в работу или в творчество. Вас поддержат родные и друзья, коллеги признают авторитет. Это значит, что у представителей водных знаков появится шанс улучшить свою жизнь. Единственное исключение - Раки, у которых самочувствие, наоборот, ухудшится. Возможны обострения хронических заболеваний и меланхолия. Постарайтесь в этот период не общаться с незнакомыми людьми и отложите принятие важных решений.

Овны и Весы вынуждены будут преодолевать различные препятствия, чтобы доказать себе и окружающим свою самодостаточность. Вселенная заставит вас выйти из зоны комфорта, вам придется полностью или частично изменить текущую ситуацию. Не бойтесь - при наличии должной уверенности в себе свет в конце тоннеля засияет почти мгновенно.

Стрельцы, Львы, Водолеи и Близнецы - те, кто должен отбросить прочь любые сомнения. Звезды считают, что игнорирование такого совета приведет к плохому настроению и "болоту" рутины. Если что-то делаете, будьте непоколебимы - в этом залог успеха. Старайтесь проявлять больше активности и собирать вокруг себя людей, тогда получите то, что хотите.

Вас также могут заинтересовать новости: