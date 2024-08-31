Астрологи рассказали, что нас ждет в начале осени.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН составили прогноз для Украины на сентябрь 2024 года. По их словам, первый месяц осени будет очень продуктивным и в большей степени положительным месяцем для нашей страны.

Они говорят, что в течении сентября Украина будет проживать благоприятный астрологический подпериод - как по основной натальной карте, так и по годовой карте. В России, наоборот, будет наблюдаться тенденция движения к более неблагоприятным астрологическим подпериодам.

В Украине по основной натальной карте будет идти подпериод Юпитер-Солнце-Юпитер с 25 августа 2024 по 03 октября 2024.

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"Энергия Юпитера всегда направлена на созидание, долгосрочное планирование, удачу, стабилизацию и расширение. Прошлый астрологический подпериод Раху, который длился в Украине с 12 июля 2024 по 25 августа 2024, вывел ситуацию с войной, можно сказать, из тупика, в котором ВСУ практически только оборонялись без видения перспективы. В этот подпериод Раху произошло наступление в Курской области, что не только увеличило контролируемую Украиной территорию, но и нанесло политический удар по Путину как на внешней, так и на внутренней политической арене. Задачей прошлого подпериода Раху было создать некий хаотичный прорыв. Новый астрологический подпериод Юпитер-Солнце-Юпитер придаст этим событиям дополнительную силу, создаст видение перспективы, упорядочит и структурирует все эти события", - отметили астрологи.

Новый астрологический подпериод также связан с дипломатией и правом, поэтому он может создавать политическое давление, которое будет ускорять уже начавшиеся политические процессы, направленные на завершение горячей фазы войны, продолжили Сухановы. Это давление может быть как внутри РФ на Путина, со стороны кремлёвских элит и Z-патриотов, так и со стороны условно дружественных для РФ стран, например, таких как Китай.

Данный астрологический подпериод, на их взгляд, также будет способствовать дальнейшему расширению наступательных действий ВСУ и стабилизации ситуации на Покровском направлении.

В России по основной натальной карте будет идти подпериод Юпитер-Юпитер-Кету с 23 августа 2024 по 08 октября 2024.

"Кету – это энергия неожиданности, форс-мажорных обстоятельств, важного поворота, сужения. Кету в карте России влияет на сферу доходов, финансов, прибыли, друзей, что указывает на усиление экономического и ресурсного кризиса и уменьшение внешней поддержки. Подобные астрологические подпериоды всегда ментально сложные, поэтому внутри РФ могут произойти очередные потрясения. Юпитер-Юпитер-Кету также несёт угрозу для власти в РФ. Кету связан с заговорами, тайнами и секретами. Кету также можно ассоциировать с радиацией и химией. Это может указывать как на усиление пожаров на территории России, связанных, в том числе с нефтяной отраслью, так и на другие моменты, связанные с радиацией и химией", - отметили эксперты.

Согласно годовой карте, в Украине будет идти благоприятный астрологический подпериод с 31 июля 2024 по 30 сентября 2024. Он будет связан с финансами, ресурсами, ментальным состоянием людей, комфортом и территориями. Этот подпериод будет способствовать расширению контролируемых территорий и также должен благоприятно повлиять на ситуацию на Покровском направлении.

Также астрологи говорят, что в течении сентября, согласно годовой карте, в России ожидаются ментально напряжённые астрологические подпериоды, которые затронут разные сферы, включая дискредитацию власти РФ. После 19 сентября Россия может попытаться усилить свои угрозы и запугивания - как внутри своей собственной страны, так и за её пределами.

Что будет с энергетикой в Украине?

По словам экспертов, своим массированным обстрелом Украины россияне повредили часть подстанций, которые теперь нужно будет восстановить. Они считают, что данный вопрос должен оперативно решиться. С астрологической точки зрения это связано с транзитом Марса, который указывает на то, что могут быть проблемы с проводами. Также связано с ослабленной Венерой – планета, которая отвечает за комфорт в жизни. А отсутствие света создает дискомфорт и неудобства. Венера заняла неблагоприятное для себя положение 24 августа и полностью выйдет из него 18 сентября, и займет сразу сильное и благоприятное положение.

Поэтому Сухановы предполагают, что чем ближе мы движемся к 18 сентябрю, тем создавшаяся проблема с электроэнергией после обстрела Украины 26 августа должна уменьшаться.

"В целом, рассматривая планетарные транзиты сентября, можно выделить две основные части: до 19 сентября и после. Вторая половина месяца, на наш взгляд, будет более благоприятной, что положительно отразится на деловой активности и эмоциональном восприятии месяца. Несмотря на Лунное затмение 18 сентября и начало "коридора затмений", вторая половина сентября обещает быть более гармоничной и продуктивной", - уточнили астрологи.

Основные изменения в астрологических транзитах на сентябрь:

• 4 сентября Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиака Лев. Данный транзит может поднимать вопросы, связанные с властью, освещать различные политические скандалы, а также акцентировать внимание на важности информационной открытости и интеграции технического прогресса IT-сферы в процессы власти. Для Украины этот транзит благоприятен, так как может вновь сделать её центром мирового внимания.

• 16 сентября Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Дева. Данный транзит будет обращать внимание на финансовые вопросы, экономику. В целом данный планетарный транзит благоприятный для Украины, он может еще более ярко подсвечивать Украину на мировой арене.

• 18 сентября мы будем проживать Лунное затмение.

• 18 сентября Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в собственный знак Зодиака Весы. В нем Венера чувствует себя хорошо. Это положительно скажется на внутреннем самочувствии людей, на сфере отношений – как романтических, так юридических и международных. Начинается благоприятное время для оформления отношений, отдыха, шоппинга, эстетических процедур, творчества.

• 23 сентября Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиака Дева. Это знак максимальной силы Меркурия. Такой транзит положительно скажется на деловой активности людей во всем мире, открывая благоприятное время для начала новых бизнесов и IT- проектов.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon

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