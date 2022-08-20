В список попали Девы, Стрельцы и Рыбы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют испортить или разорвать отношения с любимыми на следующей неделе – в период с 22 до 28 августа.

В список попали Девы, Стрельцы и Рыбы.

Дева

Девы в указанный период могут очень сильно обидеть свою вторую половинку безразличием или же просто нежеланием показывать свои истинные чувства. Если его не побороть, ссор и конфликтов избежать не удастся. В это время их партнеры будут нуждаться в поддержке, и если они ее не получат, разочарование займет место любви.

Стрелец

Со Стрельцами на следующей неделе их сожителям будет еще сложнее, чем обычно. Переменчивое настроение, недоверие, ревность и подозрительность – далеко не весь список, что изрядно подпортит им всем жизнь. Большой риск скандалов, конфликтов и ссор.

Рыбы

Не лучше неделя ожидается и у Рыб в любовной сфере. Они будут чересчур эмоциональными, что может изрядно напугать их избранников. Астрологи рекомендуют стараться сдерживать эмоции, чтобы не нарваться на стену недопонимания и не допустить разрыва отношений.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, жизнь которых в корне поменяется с начала сентября.

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