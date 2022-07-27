Эти люди, похоже, нашли способ как остановить время.

Астрологи назвали три знака Зодиака, чьи представители с годами становятся только моложе и краше. Как им это удается? Читайте в материале УНИАН.

Рак

Уроженцы этого знака Зодиака с возрастом выглядят только лучше. Их можно не видеть 10-20 лет, а они и вовсе не постареют.

Зачастую их секрет кроется в правильном питании и активном образе жизни. Именно постоянные физические нагрузки позволяют сохранить молодость кожи и уберечь фигуру от необратимых возрастных процессов.

Весы

Самая привлекательная часть у Весов - это их лицо. С молодых лет уроженцы данного знака заботятся о состоянии кожи лица, поэтому с годами она выглядит гладкой и здоровой, практически не покрываясь морщинами. Это их очень молодит.

Телец

Тельцы очень расстраиваются, когда замечают за собой процессы старения. Их всеми силами пытаются остановить, и получается это очень даже успешно. Секрет молодости этих людей кроется в положительных эмоциях, умении стильно и современно одеваться, регулярным походам к косметологу и другим бюьти-специалистам.

Напомним, названы два самых пьющих знака Зодиака.

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