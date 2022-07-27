Астрологи утверждают, что нередко уроженцы этих знаков не могут остановиться и не способны себя контролировать.

Астрологи перечислили два знака Зодиака, у которых есть проблемы с алкоголем. Это может проявляться в очевидной зависимости, или в одержимости, которую они не хотят признавать. Кто они - узнаете в материале УНИАН.

Скорпион

Их назвали лидерами по количеству выпитого алкоголя. На вечеринках и совместных встречах с друзьями или родными они не представляют своего досуга без бокальчика чего-то крепкого. Конечно, в умеренных количествах эта привычка никого не пугает, вот только Скорпионы нередко перегибают с количеством алкоголя. Конечно же, они никогда не признаются в том, что не умеют контролировать себя и не знают свою "норму".

Эксперт подчеркивает - чаще всего эта проблема встречается именно у женщин-Скорпионов.

Рыбы

Как только уроженцы этого знака Зодиака получают относительную свободу в виде жизни без родителей, они "пускаются в пляс" - громкие вечеринки, тусовки и, конечно же, алкоголь. Это быстро становится нормой их жизни, которую потом изменить практически невозможно.

Рыбы из тех, кому не нужен компаньон - они и в одиночку могут пригубить бутылочку вина или еще чего-то. Часто именно это увлечение становится причиной конфликта со второй половинкой, которая не готова терпеть алкоголизм.

Напомним, астрологи назвали топ самых красивых знаков Зодиака.

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